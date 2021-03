Migrantes e dignidade humana

SER migrante non é doado. Empúxante unhas circunstancias que non elixes: a fame, a pobreza, a persecución, a guerra... Cando tócache vivir isto, es de terceira. Como na India, na que es dunha casta de enriba ou de abaixo e así quedas para sempre.

En As uvas da ira –de Steinbeck– os migrantes que chegan a California procedentes de Oklahoma, non son persoas: son okies –chamábanos así despectivamente–. Incendian os lugares onde acampan, avisándolles con dúas horas de antelación, e fano sen importarlles se seguen aí. A Gran depresión é unha época de extremos. Veñen a quedarse coa nosa terra e botarnos fora, din os californianos. Por iso non lles dan nin auga e, para que suban os prezos, tiran a froita e as patacas ao fondo do río aínda que morran de fame.

Hoxe seguimos máis ou menos igual. Nos EE. UU., o anterior presidente levantou dous muros. Un para que non entrara ninguén; e outro para deixar claro a quen entrara sen papeis do que podería pasarlles. E cumpriuno: separou aos pais dos fillos. Biden, agora, está a intentar reagrupalos.

En Lesbos, no 2020, Médicos sen Fronteiras tratou a 50 nenos que intentaron suicidarse afogándose ou por outras vías. No campamento hai más de 7.000 refuxiados –entre eles 2.500 menores, incluídos 150 bebés–, expostos ao frío. E en Samos, nun centro para 650 persoas, viven 3.500 rodeadas de lixo e ratas e sen instalacións hixiénicas e sanitarias axeitadas. Grecia fai o que pode pero moitos países da Unión Europea se negan a botar unha man, reagrupándoos.

Guatemala, onde o exército golpeou con paos a 4.000 migrantes da caravana que marchaba a EE. UU., tampouco é unha excepción. Moitos eran hondureños que fuxían da pobreza, a violencia e os furacáns.

En Europa os partidos que estigmatizan os inmigrantes teñen cada vez máis forza. No fondo son inimigos dos seus connacionais, pois están alentando a que os maltraten se marchan fora.

Estamos acostumados a esta paisaxe, pero cambialo –humanizalo– non é unha prioridade. Se non nos preocupamos polos migrantes e os nosos fillos tiveran que marchar, quen se preocupará deles? Compadecerase alguén das nosas bágoas?

As políticas de inmigración hai que reorientalas tanto en orixe como en destino. A inmigración é consecuencia dunha economía global que xera cada vez máis desigualdades, e da corrupción e a falta de liberdades dos países de orixe.

Os migrantes non son unha realidade virtual ou imaxinaria. Son persoas con desexos, ilusións e familia, que teñen un nome como nós: William, Vanesa... Defender os dereitos humanos en xeral é una cousa e poñelos a andar outra, aínda que perdamos algo de benestar. No envite xogámonos a dignidade allea, e a propia.