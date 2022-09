Mijaíl se va en días oscuros

COMO ya he escrito en muchas ocasiones, soy muy poco de líderes épicos, por no hablar de los mesiánicos, esos que tanto abundan hoy y tantos problemas provocan diariamente en el mundo. Pero, ya puestos, es cierto que hay líderes que han venido para mejorar las cosas y otros para empeorarlas.

La muerte de Gorbachov se produce en un instante de drásticos movimientos en la escena internacional, en gran medida en el sentido opuesto a los que él puso en marcha en su día. Fue un personaje extraordinariamente influyente a partir de 1985, cuando algunos aún estábamos en la juventud. Necesitados de tranquilidad y felicidad, los jóvenes de entonces le debemos mucho, aún en la distancia. No sólo cambió el curso de la historia, sino, y sobre todo, desactivó muchos de los peligros, que, como ahora, se amasaban en el horizonte. En los cientos de artículos publicados en las últimas horas, tras su muerte con 91 años, he encontrado un gran agradecimiento por su aperturismo, por su visión constructiva, por la altura de miras que, en este momento de la historia, muchos ni siquiera conocen.

Ha tenido tiempo, aunque ya cercado por la enfermedad, de comprobar que nada es para siempre. Y que los avances de la historia, aunque nos parezcan avances aperturistas, propios de la razón humana, avances que tienen que ver con el progreso, con el fin de la carrera nuclear, con las buenas relaciones vecinales, con la abolición de la censura, sin embargo, pueden ser revertidos, o limitados, según los vientos que soplen. Gorbachov has tenido tiempo de ver cómo gran parte del pasado regresaba, cómo el mundo empeoraba, cómo la libertad se empequeñecía, cómo, en suma, las sociedades modernas se enfrentaban otra vez a los viejos fantasmas del pasado. Imagino su frustración, ya en la última vuelta del camino, y también su decepción con el alma humana, algo tan presente en la grandiosa literatura rusa. Gorbachov ha muerto mientras contemplaba cómo el hombre es capaz de traicionarse a sí mismo, cómo es capaz de dejarse embaucar por engañosos cánticos, cómo la lucha por el poder sigue siendo uno de los peores males sobre la tierra. No sólo ha vivido lo suficiente para ver los cambios domésticos, acelerados en los últimos meses, sino para advertir que la escena internacional se dirigía ya a un errático y peligrosísimo viaje, quién sabe si peor que aquella guerra fría que contribuyo a enterrar con altura.

Como sucede en no pocas ocasiones, Gorbachov pasará a la historia como alguien más popular fuera de su tierra que dentro de ella. Al menos, desde que cambió la deriva de la historia. Pero muchos recuerdan no sólo su talante amable (aquella extraña pareja que formaba con Reagan, que produjo resultados todavía hoy sorprendentes para muchos), sino esa voluntad de construir el futuro sobre la cooperación democrática, lo que en ciertas latitudes se entendía aún como una rareza. Hoy, un día después de su muerte, todo eso está en crisis, el mundo se ha rearmado peligrosamente, los conflictos han llegado a Europa y la polarización es feroz en todos los órdenes. Consensuar, acordar, dialogar, es visto por algunos como una rendición, y, a cambio, creen que la confrontación, el neoautoritarismo, es el camino. Vivimos dominados por la puerilidad y la manipulación maniquea. Indiscutiblemente el mundo ha empeorado mucho. Y no pocos liderazgos políticos, también.