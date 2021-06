Ministerio, Xunta y pandemia

EL ministerio de Sanidad ha reculado en su sorprendente e inesperado interés por imponer una serie de restricciones no consensuadas con todas las CC.AA. del territorio español. Ha hecho bien en rectificar, aunque sea porque los tribunales le hayan dado la razón a una postura de la Comunidad de Madrid, compartida, entre otras, por Galicia. No se ocupó el Gobierno de preparar el marco legal adecuado para tales propósitos, ni tenía fundamentos sanitarios para establecer imposiciones homogéneas en toda España.

Por eso los gallegos hemos optado por estar atentos a las conclusiones y directrices de nuestro Comité Clínico, porque aquí sí lo hubo siempre, y conocemos los nombres de sus integrantes, pues son públicos. Casi desde el principio de la pandemia fueron apareciendo en distintos medios de comunicación y desde sus lugares de trabajo, aconsejándonos y previniéndonos. Los ciudadanos, además de nombres y apellidos, le ponemos cara a nuestros expertos, lo cual proyecta una imagen de seriedad y nos infunde confianza.

En Galicia la Xunta y sus consellerías (Sanidade, Política Social, Economía, etc.) trabajaron codo con codo, con anticipación, previsión y provisión, mientras el Ejecutivo central optaba por hacer dejación de funciones. Hoy siguen trabajando para relajar con prudencia las restricciones. Porque nos jugamos el verano; pero también la economía. Galicia ha de tener cuidado, pues está en juego su proyección como destino seguro; y sigue en el punto de mira debido al Xacobeo, además de por su atractivo turístico (con 100.000 empleos y el 10 % de su PIB). Pero la responsabilidad de no desandar el camino trazado es tarea no sólo del Gobierno autonómico, sino también de las corporaciones locales y del gremio de la hostelería.

No puede ser que en algunos pueblos costeros de referencia se estén cometiendo ya imprudencias (despedidas desenfrenadas de solteros, alquileres de casas a un número ilimitado de huéspedes no convivientes, burlas de restricciones sanitarias, etc.), cuando ni siquiera ha comenzado el período vacacional. Algo falla cuando en ciertas localidades surgen rebrotes que obligan a las autoridades sanitarias a endurecer sus medidas en las mismas. Es una cuestión de salud, pero también de economía y de prestigio; y esa tarea está en manos de todos y cada uno de nosotros.

Si hacemos memoria de lo que hemos pasado, si tuvimos que aguardar más de un año para volver a una cierta normalidad, bien podemos aguantar unas semanas más. El riesgo de contagio, los jóvenes y los inoculados asintomáticos, los falsos positivos y negativos por PCR y test de antígenos siguen ahí. Mientras no se consiga vacunar a un 90 % de ciudadanos, y tantas familias continúen sufriendo penurias económicas, cualquier celebración debería esperar.