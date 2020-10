Mirar un cuadro

HABLO con Carlos del Amor, que es un fascinante periodista de la cultura, digámoslo así, de Televisión Española. Habrán escuchado sus hermosas piezas, con un toque lírico, siempre diferentes, sobre todo en los informativos. De vez en cuando aparecen periodistas con este sello tan personal, que tienen, además, la gran fortuna de poder desplegar su particular forma de ver el mundo. Carlos del Amor, rompe, en efecto, con la crónica al uso, pero la información, claro, llega nítida al espectador, envuelta de otra manera, y también perfumada con un toque de emoción o de nostalgia.

Pero hablo con Carlos del Amor porque ha ganado el Premio Espasa de este año, y lo ha hecho con un libro tan fascinante como sus piezas periodísticas: ‘Emocionarte’, se llama. Me dice que el confinamiento lo encontró trabajando, porque, como recordarán, durante todos esos días hacía unas intervenciones especiales para cerrar los telediarios. Del Amor insufla una energía especial a lo que dice y creo que logra un efecto relajante: será porque habla de la cultura, eso que en este país no parece materia susceptible de generar grandes tensiones, al menos no tanto como la política.

La cultura es una de esas cosas a las que en momentos de gran tribulación debemos agarrarnos. Hablar de lo que aparentemente no es decisivo en nuestras vidas, pero que, en realidad, sí lo es. La cultura hace más por nosotros que todas esas discusiones bizantinas, o simplemente inanes, en las que nos vemos envueltos cada día a través de la omnipresencia de las pantallas. Conviene saber elegir, dar importancia a lo que la tiene. Y no aceptar sin más que son relevantes las cosas que nos dicen que lo son. No está mal discrepar sobre esas verdades al parecer indiscutibles. Hay que cambiar la perspectiva, si queremos que la vida sea un poco diferente. Un país es, en gran medida, sus culturas, así, en plural, y sin ellas, dejándolas en segundo plano, perdemos cosas que merecen de verdad la pena. Mientras hablo con Carlos del Amor de la emoción de la pintura, que es el objeto de su libro, nos acompaña el debate parlamentario como ruido de fondo: como granizada de palabras.

Al igual que en sus crónicas, que beben más de los sentidos y de la emoción que de los datos, Carlos del Amor analiza en ‘Emocionarte’ treinta y cinco cuadros de pintores, en su mayoría, muy conocidos, aunque no todos. Curiosamente, tampoco las obras que aparecen son las más populares, las más famosas. Son aquellas que inspiraron a Del Amor para construir un texto poético, para fabular una historia, para imaginar sobre los personajes retratados. Y también para contarnos alguna historia real que oculta el cuadro, porque, a fin de cuentas, estamos ante un periodista que se sumerge en las biografías. Algunas raras, oscuras, singulares, casi inescrutables.

Me dirán si tenemos el cuerpo para analizar obras de arte (¿se acuerdan de ‘Mirar un cuadro’, aquel programa?), pero hace poco hablábamos aquí de Ramón Gener (‘This is art’), que también es un buscador de emociones. Me parece una forma de curarnos del dolor del presente. Tenemos que usar un lenguaje distinto. Carlos del Amor nos lleva a la vida secreta de las pinturas, o a su doble vida, y lo hace con su lenguaje mágico y pleno de color.