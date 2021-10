Mitos e mictos

AÍNDA non me saíu da cachola a entrevista que estoutro día lle fixo Évole ao mítico gurú (ex) do presidente Sánchez. Que desencanto. Sobre todo para os que temos curiosidade morbosa por eses oráculos de gabinete, por esas gorxas profundas do boudoir do poder. Esperabamos unha entrevista na que Iván Redondo ía ser “sublime sen interrupción”, como esixe a lei da excelencia de Baudelaire, pero só foi mediocre sen interrupción. E non desa mediocridade que vén da mediocritas horaciana (que é unha forma de elite), senón do mediocre que vén de medianus, que por certo en portugués dá unha palabra preciosa que xa debía estar no dicionario da RAG: meão. Xogando a prevaricar etimoloxías (a min encántame), esta vella moeda do idioma lusitano merecería vir do verbo latino mingere porque, no célebre programa de Évole, Redondo non fixo máis ca mexar por el pero dicir que chove. Iván Redondo vén sendo síntoma deses últimos produtos da posuniversidade occidental que nos vende como mito o que só é un micto, un meão. Ou sexa, intelectualmente, unha criatura que aínda molla a cama. A cidadanía das nosas decadentes democracias debería ter á súa disposición un libro de reclamacións onde poder queixarse das deficiencias cognoscitivas (e mesmo cognitivas) das elites que a posuniversidade cisca polo globo global.

Sería estupendo que un asesor de comunicación dun xefe de goberno queira ser un humanista (cousa da que presume Redondo), pero ten que parecer algo máis ca Cantinflas. Ai, se levantasen a cabeza os clásicos americanos da asesoría presidencial, o lendario Theodore Sorensen, por poñer un exemplo, que aos mozos daqueles días nos engaiolou coas súas frases hipnóticas (“Non preguntes o que o teu país pode facer por ti...”) durante o breve tempo de John F. Kennedy, ao que lle aportaba iluminados puntos de vista, pistas e pautas. E ás veces putas. Porque deste mester tamén se ocupaba algún asesor: non Sorensen, pero sí Dave Powers, un xenio nesta arte.

Pois, visto o que vimos ese día na cousa de Évole, preguntámonos que lle puido aportar Redondo a Sánchez. Nada. Nin sequera celebridades de Hollywood, porque gracias a Dios os nosos presidentes veñen sendo todos anafroditas na materia. Sorensen dixo nunha ocasión (na crisis de los misiles) que axudara a Kennedy a evitar o camiño do abismo, pero Redondo e Sánchez só descubriron o camiño do “barranco” (“Yo por mi presidente me tiro por el barranco”). Haiche grande diferenza filosófica entre abismo e barranco. Pero, falando de barranco, lástima que a Redondo e a Sánchez lles faltase aquela inspiración tan americana e final de Thelma e Louise, namoradas do precipicio. A que queda embarrancada é España.