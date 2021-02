Moito máis que música

AOS que nos gusta pasear pola rúa do Vilar, que somos moitos, temos asociado os seus soportais con Antonio Recuero e a súa música. Sempre que pasabas por alí, alá estaba, tocando e interactuando coa xente. Interactuando porque, ademais de falar coa súa guitarra, encantáballe conversar con calquera que se parara a escoitar as cancións que compoñía. Xa fora para interesarse de onde viña, xa para preguntarlle se tiña algunha canción preferida e poñerse a tocala. Por iso gustáballe tocar na rúa: porque o contacto co público é máis directo do dun escenario e permitíalle departir con amigos, veciños e turistas de todas partes.

De orixe madrileño, Antonio –cuxo pasamento foi hai tres semanas– afincou en Galicia hai máis de vinte e cinco anos, despois de tocar nas rúas de moitas cidades españolas e estranxeiras. Cando lle preguntaban porque escolleu Compostela para vivir, sempre contestaba que porque era a cidade que máis lle gustaba.

Coñecín a Antonio como veciño cando eu vivía na Estila, na Avenida de Coimbra, e el poucos metros máis enriba. Pouco a pouco fomos trabando amizade e algún 24 de decembro veu a tocar a guitarra ao colexio maior, na festa que segue celebrándose coas familias dos residentes e os veciños con música, turrón e cava.

A Antonio, que era un gran seareiro do Madrid, encantáballe o fútbol. Tiña unha gran conciencia social e falaba con paixón da república, a xustiza social e a igualdade. Xantamos unha morea de veces xuntos, case sempre no bar La Cepa –na rúa da Algalia de Arriba–, e pedíamos o menú.

Era unha persoa alegre, vitalista e cun talante moi aberto. Cando Bieito XVI veu

a Santiago no 2010, puxo unha pancarta de “Eu non te espero” na ventá da súa casa. Días despois retirouna porque un amigo seu lle dixo que se viñera algunha persoa convidada pola cidade á que Antonio apreciara, el non faría iso aínda que pensara distinto del.

O que máis lle apaixonaba era a músi-ca, pois iso era: un profesional da música.

Unha vez pediume que asinara unha petición para que retiraran un regulamento que limitaba as actuacións dos músicos nos bares e pubs da cidade; cousa que fixen, pois os ingresos dos que tocan na

rúa soen ser moi limitados. Cando non

estaba nos soportais, sabías que era porque a dor que tiña na perna debía ser moi forte; pois cando era soportable, aí estaba sen fallar ningún día.

Nunha entrevista que lle fixeron en EL CORREO GALLEGO, dixo que seguiría cantando “ata o día que me morra”. Nisto creo que se equivocaba. A son da súa música e o seu sorriso, para moitos, segue viva nos soportais da rúa do Vilar. Marchóusenos, arriba, unha grande persoa, que de seguro que sigue tocando.