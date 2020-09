Monarquía ou república?

Lin -non sei ónde e descúlpenme se non me poño a indagalo pra sinalarlles o preciso lugar de tal lectura- que cando un goberno teme a opinión da xente e sinal da existencia de liberdade en idéntica medida á que, cando é a xente a que teme á opinión e ós feitos do seu goberno, e inequívoco anuncio da presenza dunha tiranía. Decidan vostedes cal é a situación nosa e actual.

De facelo, tal e como se lles convida a elo, seguro que as opinións han estar repartidas... o que poría en evidencia que, con independencia dunhas opinións en sentido contrario e doutras a favor o estado actual é de liberdade. Breogán nola conserve. Disimúlenme o feito de que non recorra ó deus común de xudeus, cristiáns e musulmáns porque coa súa decisión da facer tres revelacións distintas deixou montada unha da que non se sabe como, cando e en que condicións sairemos. Mágoa que haxa que agardar pola final dos tempos pra sabelo. A verdade é que podería adiantar un pouco a data. El saberá.

A marxe desta digresión feita no parágrafo precedente sería bo, ou cando menos non sería inoportuno, calibrar a conto de que ven discusión tanta como a que nos traemos por conta de se monarquía o república, de se dereitas apuntadas a aquela ou se esquerdas abocadas a esta. Confésolles que, por moi necesaria que se considere o tal debate, a min antolláseme aburrido e de difícil conclusión; polo menos mentres teñamos da política esa concepción relixiosa que profesamos dela polo menos dende que eu recorde.

A verdade é que se me antolla, así me sucede dende sempre, moi doado disterar se un é de esquerdas ou de dereitas, se un é republicano ou afín á monarquía, polo menos no meu caso. O que si se me antolla un pouco más complicado é ser coherente coa autodefinición que cada un se aplique, repito que cando menos no meu caso.

Coido que foi nestas mesmas páxinas onde, hai xa uns días, escribín que sendo intelectualmente republicano non me molestaba exhaustivamente a actual xefatura do Estado, tanto en canto que o que de verdade me preocupa é o poder que tal xefatura ostente e máis a capacidade de control que a sociedade estableza sobre ela a través dos outros poderes do Estado; dito doutro xeito: a min o que me preocupa é a existencia da democracia e a pervivencia da liberdade.

Por iso o de república xa, antolláseme precitado. Primeiro haberá, digo eu, que proceder á imprescindible reforma constitucional que reclaman os corenta anos transcorridos dende a promulgación da actual, coñecida como a do 78. Non hai que proceder a promulgar unha nova. Pra que? Chega ben coa actual unha vez corrixidas as súas obsolescencias e fixadas, ben fixadas, as responsabilidades da Xefatura do Estado con independencia de quen poida exercela: se un monarca ou un presidente da república, se un de esquerdas ou un de dereitas e mesmo se un parviño ou un superdotado, pois de todo leva habido e pode volver haber.

A Constitución ten que valer pra toda a xente e pra todo tipo de xente, senón non valerá pra nada. Se noutra e reformada Carta Magna, que mellore a actual sen derogala, na que se contemplen todas as emendas necesarias á actual, se nesa Carta Magna se mantivesen leis como a electoral vixente, a de partidos e do seu financiamento, a que fixa a distribución territorial imperante, a que regula condición e fins do Senado ou a existencia dunha Xefatura do Estado, tan apenas efectiva como a actual, sería algo así como ter fame e pretender paliala recorrendo ó bicarbonato cálcico.

Sería así na mesma medida na que a actual, tan útil como foi nos seus primeiros vinte anos, propiciou a existencia desta partitocracia actual que tanto está tollendo o desenvolvemento da patria que debera ser de todos e que non o está a ser na medida do preciso e necesario.

O que conta é a democracia e a liberdade, o reparto equitativo da riqueza, o benestar común, a saúde da xente e a docencia dos novos consideradas universais e gratuítas, a busca que non a persecución da excelencia e do respecto absoluto ás crenzas relixiosas. Por iso, importando moito, importa menos se o control se establece sobre un monarca ou sobre un presidente da república, se goberna un partido ou se unha coalición de esquerdas ou se a que o fai é outra de dereitas.

O que importa é o respecto mutuo, a consideración na que se teña ós poderes públicos por parte do cidadáns, por un lado, e o control que a sociedade poida exercer sobre os gobernantes no caso de que lle dea por sacar os pes do testo. O que conta é a condición do cidadán, non o feito de que este sexa de dereitas ou de esquerdas, católico, xudeu ou musulmán e máis o de que os gobernante non se esquezan nunca de que eles son tamén uns cidadán máis cos mesmos dereitos e obrigacións que o resto dos seus compatriotas.