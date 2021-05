Morriña de Arde Lucus

MENTRES agardamos con impaciencia (e varias doses de enfado) a decisión sobre a segunda dose para os colectivos esenciais, facemos memoria unha e outra vez de todo o que perdemos debido á pandemia. Non sei se nos administrarán os profesores a segunda dose de AstraZeneca, se quedaremos só coa primeira ou se o que nos pretenden é inocular outro preparado. Fálase de Pfizer. E sempre se dixo que as mesturas non eran boa cousa. Mentres a incerteza senta á mesa cada día que pasa, lembro as festas perdidas.

Celebramos festas de aniversario a distancia. Compartimos o momento de soprar as candeas da tarta no día dos anos por videochamada... O Arde Lucus do ano pasado foi unha das perdas máis notorias e despois tocoulle o turno ó San Froilán. Agora volve o tempo da festa romana. Imos cara ó mes de xuño e nestes momentos, nun ano normal, estariamos co fervor dos preparativos. Pensando nos traxes, nos complementos. E os de fóra reservando o aloxamento se non o tiñan feito xa. Pero un ano despois daquela cancelación, daquel inesperado paréntese do 2020, tocará seguir gardando as distancias, cumprindo coas esixencias e combinando a mascarilla coas mellores galas romanas, se tomamos parte da atípica festa.

Lonxe quedan aqueles días que rememoraban o que deberon ser as bacanais romanas, aquelas xuntanzas na honra do deus Baco (para os gregos Dionisio) que facían as delicias de todo aquel que se achegaba a Lucus Augusti. O Arde Lucus, festa de Interese Turístico Galego e Nacional, é un referente no que a festas históricas se refire. Lugo, a cidade das murallas, sempre se enchía de milleiros de persoas que, ataviadas con traxes inspirados na Roma imperial, invadían a cidade para reivindicar o pasado de César Augusto. Xente de aquí e de acolá, como diría Álvaro Cunqueiro, gozaba dun festexo que daba comezo o venres e se prolongaba ata o domingo.

Tres días de troula garantida. Circo romano, loita de gladiadores, bacanal, recreación do Senado, vodas celtas e romanas, teatro, danza, venda de escravos, clases de oratoria, sen esquecer os desfiles de lexionarios romanos e as tribos celtas. Todo un espectáculo que queda gravado na memoria para quen o vive en primeira persoa.

Os de Lugo sempre agardamos con devoción a chegada dun novo Arde Lucus, artellando distintas actividades que fagan desfrutar a todos os que participan da festa, imaxinando novos traxes cos que honrar o pasado glorioso de Roma da nosa cidade. E van cumprirse dous anos sen poder vivir esa experiencia de verdade. Non valen os euros nin os sestercios (moeda romana acuñada para a ocasión) para pagar nos establecementos porque a festa, entendida como era antes, aínda terá que esperar.

Lemos que a XX edición desta Festa de Interese Turístico Nacional se celebrará entre os días 17 e 20 de xuño, pero a programación terá que adaptarse ás medidas sanitarias que estean en vigor nesas datas. Dende o Concello din que se manterán as actividades telemáticas, posto que arredor de 350.000 persoas visitaron virtualmente a cidade (países como Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, Arxentina, Brasil ou Estados Unidos, entre outros) no Arde Lucus do 2020.

Sinto morriña do momento no que, vestindo de patricia xunto á escultura do fundador Paulo Fabio Máximo, lle daba a benvida ao Deus LVGH e aproveitaba para inmortalizar os momentos da festa. Ó xeito dun arco do triunfo, á vez que se entende coma unha especie de túnel do tempo entre a Catedral e o Concello, este punto é un símbolo na cidade, de obrigada parada para os visitantes.