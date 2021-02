Mortandad y explicaciones

EL número de fallecidos durante esta nueva ola de la pandemia resulta inasumible. La cifra de muertos causa escalofríos a nivel estatal, pero también en autonomías como la gallega, donde tampoco se nos aportan las explicaciones que los ciudadanos demandamos. Tenemos derecho a estar informados, porque cumplimos con las restricciones que nos impiden desarrollar una vida social y laboral normal. Se supone que, tras casi un año de pandemia, nuestros científicos deberían conocer mejor el virus, así como los tratamientos para devolvernos a la vieja normalidad. Si no es así, o no lo tienen claro, deberían explicar alto y claro el porqué.

Nos preguntamos si se trata de nuevas cepas más contagiosas, si las vacunas no están llegando o no son suficientemente efectivas, si escasean medios humanos o materiales en hospitales y residencias, e incluso si los contagiados no son detectados a tiempo, y los hospitalizados superan nuestras previsiones. Es preciso aclarar el obsceno número de fallecimientos diarios, y la falta de transparencia y claridad con respecto a las variantes del coronavirus.

Ahora, el TSJ del País Vasco considera ilegal el cierre de la hostelería, y trascienden las opiniones del juez sobre el criterio y la formación de los epidemiólogos. Los ciudadanos no damos crédito, pues conocemos tanto el esfuerzo de nuestros sanitarios, como el compromiso de la mayoría de esos bares y restaurantes que desde el principio se mostraron preparados para cumplir con las normas sanitarias, e incluso hicieron esfuerzos ímprobos para acondicionar sus espacios frente a la pandemia.

Aun así, las autoridades sanitarias consideraron oportuno cerrarlos, al tratarse de lugares que favorecían situaciones proclives a la propagación del virus en aquellos casos en los que no se respetaban las normas sanitarias. Viendo el caos y las denuncias de fiestas ilegales en tantos locales y viviendas privadas, opino que es injusto que paguen justos por pecadores. Dado el acatamiento de normas hirientes asumidas por nuestros hosteleros, y la presión para que actúen como agentes del orden, vigilando incluso a sus clientes, opino que ya es hora de condonar sus tasas e impuestos, e insuflarles ayudas económicas directas, como hacen nuestros socios de la UE.

Y si bien Galicia resulta ejemplar en materia de ayudas a la hostelería, sorprende que, cuando apenas estamos empezando a sortear la tercera ola, se hable ya de propiciar una desescalada. ¿Acaso nos hemos vuelto inmunes a un número de fallecidos diarios hasta ahora nunca visto? Si pese a los más de 25 muertos diarios de la pasada semana, o al 40% de ocupación de nuestras UCI, el Comité Clínico considera que es oportuno relajar las medidas de seguridad, esperemos que, al menos, nuestras autoridades nos clarifiquen la situación actual. Porque tanto si se va a proceder a una desescalada paulatina, como si se pretenden mantener ciertas restricciones, los ciudadanos reivindicamos nuestro derecho a saber no sólo qué peligros corremos, sino también cómo podemos contribuir a paliar la crisis.