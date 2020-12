Nace un novo partido transversal e galeguista.

Convidáronme a asistir, o dia 12 de decembro en Melide, á presentación pública dun novo partido que se autodefine como moderado, transversal e galeguista. Supoño que o motivo do convite non era outro que o de que fixera un artigo sobre o acto; así que non vou decepcionar aos fundadores deste novo partido e vou falar sobre ese acto de presentación.

O nome desta nova forza política é “Partido Galego”, e ten a Xosé Mosquera como presidente e a Suso Ares como responsable da área de coordinación. Estas funcións as desenvolveran ata a celebración do seu Congreso fundacional.

No acto, dixo o presentador que o Partido Galego ía dedicarse profundamente ás cousas da mar e dos labregos. Esta, porén, non seria a súa única actividade pretendendo influír globalmente na sociedade galega. A outra aposta do Partido Galego sería a defensa do galeguismo con nitidez.

En verbas dos fundadores do Partido Galego, este pretende abarcar un espazo transversal na sociedade galega. O seu presidente, Xosé Mosquera, di que o partido vai desenvolverse no marco da Unión Europea; e falou de facer algo parecido do que foi Coalición Galega.

No acto tamén presentaron os que serán os membros da Comisión permanente e da Comisión xestora ata a celebración do Congreso fundacional.

Ata aquí a información do acto de presentación do Partido Galego, agora vou facer a miña análise.

O feito da necesidade de que na Galiza exista un partido de centro ou de centro dereita e nacionalista ou profundamente galeguista, é cousa da que hai moitos anos falamos xentes da esquerda nacionalista.

Na Galiza existe unha organización nacionalista e de esquerda que esta moi consolidada, sendo actualmente a segunda forza política do país; estamos a falar do Bloque Nacionalista Galego.

O que lle falta a Galiza para que o nacionalismo poida ser maioritario na nosa sociedade é a outra pata, a pata do centro dereita. Todos sabemos que na práctica todos os partidos que nacen autodenominándose moderados ou de centro, rematan ocupando o espazo sociolóxico de centro dereita.

O meu punto de vista é que se o Partido Galego quere ter o seu propio espazo na política galega terá que ser quen de quitarlle votos o Partido Popular, partido que ocupa na actualidade o espazo de centro dereita español entre o electorado galego é o PP.

De nada serviría que o novo Partido Galego comera no caladoiro de votos do BNG, iso non levaría a ningures, non serviría para aumentar a forza do nacionalismo galego. A opción nacionalista e de esquerdas xa existe, e funciona moi ben. O Partido Galego tería que competir, baixo o meu criterio, co electorado actual do Partido Popular.

A intención do presidente Xosé Mosquera de facer algo parecido á antiga Coalición Galega, penso eu que podería ter un espazo no electorado galego.

En Heuskal Herria o nacionalismo e o independentismo son maioritarios entre o seu electorado, pero teñen dous partidos, que son o PNV (centro dereita) e EH Bildu (esquerda). En Catalunya pasa o mesmo, temos a JxCat (centro dereita), a ERC (esquerda) e incluso a CUP (máis á esquerda que ERC).

Facer algo parecido a Coalición Galega en territorio galego sería crear, fundar esoutra pata do nacionalismo ou do galeguismo que na actualidade non existe na Galiza. A pata do centro-dereita profundamente galeguista.

Na Galiza actualmente só están representadas no seu Parlamento tres forzas políticas (PP-BNG-PSOE). A futura aparición no Parlamento galego dunha forza centrada e moderada que lle quitara votos ao españolísimo PP, sería unha boa noticia para o conxunto da nosa sociedade.

O Partido Galego comeza agora a súa andaina política e se quere ter vontade de permanencia (como din os seus fundadores) terá que quitarlle o PP algún deputado de cara as próximas eleccións autonómicas; facendo deste xeito que o Partido Popular perda a maioría absoluta no Hórreo e poder dar paso ao terceiro goberno que non dirixa a AP ou o PP na Galiza.

En definitiva, espero que o Partido Galego busque votos onde hoxe en día os ten o Partido Popular e que non o faga onde de forma natural e dende hai moitos anos os ten o Bloque Nacionalista Galego.