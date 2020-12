Navidad burbuja

DICIEMBRE se ha inaugurado con el voluntarismo de unas luces que iluminarán una Navidad diferente. Pero, en fin, al menos que haya luz, porque la oscuridad es mucha. Se ha hecho viral esa etiqueta, ya saben, salvar la Navidad, aunque conocidos tengo (¿o debería decir allegados?) que la cambiarían con gusto por salvarnos de la Navidad.

No es mi caso, pues yo pasé los primeros años en tierras de nieve y aire gélido, donde la Navidad venía por sí sola, con todo el ímpetu del paisaje. Echo de menos la nieve (aunque ha llegado estos días a muchos lugares) y pienso que siempre nos remite a los que tenemos memoria de las nevadas de la infancia, a menudo generosas y liberadoras. Lo que recuerdo es la emoción, la sensación de un paisaje sin fronteras y sin obstáculos, como me gustaría que fueran todos los paisajes. Pero, sobre todo, esa imagen de un mundo nuevo y no usado, esa manera de borrar todo vestigio de fealdad.

Salvar la Navidad me parece un lema justo, porque muchos lo necesitan para salvar sus negocios. Me dirán que este es síntoma inequívoco de consumismo, pero no pretendo solucionar ese problema ahora, que está en la raíz del mundo contemporáneo. La cosa es que hay muchas economías domésticas y cercanas, sobre todo, que merecen atención y apoyo. Creo que todos lo entendemos.

La pandemia se ha llevado muchas cosas por delante, las vidas de personas que en absoluto merecían irse de esta manera, y también ha dejado, está dejando, una gran herida en el presente. No se puede cauterizar de un día para otro, hasta la vacuna necesitará su tiempo, aunque sea ahora el horizonte esperanzador, pero quizás todo lo vivido y contemplado nos pueda mover a pensar en los otros, sean los que sean, piensen como piensen. No pretendo lecturas morales, sólo lecturas humanas.

Por otra parte, considerando que se ha engordado mucho la bronca global (cercana y lejana), que el gran ruido nos invade y todo es confusión y tensión alrededor, muchos ven con alivio una Navidad breve y comedida. Somos muy de celebración y fiesta, llevamos décadas, o siglos, promocionando nuestro carácter alegre y considerando esa forma de vida como la mejor posible, aunque ya no aparecemos tanto en las listas de los países más felices. Porque la felicidad, claro, necesita algunas cosas más que el comer y el beber (tenemos otras, lo sé), aunque seguro que estas dos son muy importantes.

Tengo amigos que ven las cenas navideñas como un escenario propicio para las broncas y desavenencias, pero será una leyenda urbana, o rural. La familia es siempre un ente misterioso e incluso impredecible, hay películas que lo cuentan muy bien, y por eso no falta quien cree que, en este Nadal de las otras burbujas, las familiares, se evitarán enconamientos súbitos y cuñadismos acerados que todo lo inflaman, aunque también dan lugar a estupendas humoradas.

Con todo, yo siempre prefiero la cercanía. Pero, como mucho, se abrirán las aplicaciones de videoconferencia para brindar, sin acritud, con los parientes lejanos: una distancia fría, sí, como los programas clónicos de televisión y esos mensajes de Whatsapp, también idénticos, que rebotan por todo el planeta con el gélido automatismo de este tiempo. Pero esta vez una llamada telefónica puede ser un acto de amor.