Navidades y Banderas

Las banderas son útiles en tanto que son símbolos que aglutinan y sirven de punto de encuentro y unión. En esto tienen en común con la Navidad, pero no si se usan para significarse y dividir.

En Madrid con motivo de las fiestas de Navidad las autoridades del Ayuntamiento, jaleadas por las de la comunidad autónoma, han puesto en el paseo de la Castellana una bandera de España de un kilómetro de longitud y varios metros de ancho, adornada con muchas luces para que se haga bien visible de noche. No es fácil entender que tiene que ver las navidades con la bandera, ni el propósito que lleva a las autoridades a hacer tal cosa. Desde luego no por motivos estéticos, dado que la imagen proyectada está más cerca de la horterada que de la belleza. Solo se entiende como una autoafirmación personal o de grupo. La bandera es un símbolo de España que por eso nos debe unir, pero la utilización frívola, como se hace en este caso, no pretende el encuentro de las personas, sino la división. División que se hace más palpable en navidades donde de alguna manera se debería fortalecer el espíritu de fraternidad, acogida y unión entre las personas.

La utilización política de banderas, desgraciadamente se ha visto con cierta frecuencia en los últimos años, indicando por parte de quién lo hace, lo contrario de lo que pretenden. Pretenden mostrar su fortaleza y lo que representan es su debilidad. Con motivo de toda la evolución el llamado proceso en Cataluña, hemos visto en los últimos años la bandera independentista en múltiples actos incluyendo competiciones deportivas. Se pretende visualizar que toda Cataluña está de acuerdo con dicha bandera y por consecuente con la independencia, lo que es falso. Las encuestas indican que son menos los independentistas que los que no lo son, igual que son más los que se sienten tan catalanes como españoles que los que se sienten solo catalanes o los que se sienten solo españoles.

En Galicia también vemos en cualquier partido de fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte las banderas de Galicia con una estrella roja en el medio, símbolo de los independentistas. Se mezclan opciones políticas con las deportivas, no teniendo consideración y respeto a las personas que asisten al evento deportivo y no tienen que estar bajo una bandera independentista que no representan ni a sus ideas ni a lo que desean y solamente a una pequeña minoría

Las banderas, como cualquier otro símbolo, hay que saber utilizarlos adecuadamente para que representen, ya sea al pueblo español o al gallego o al catalán. En el caso de las banderas independentistas pretenden representar a lo que no representan, es decir, a todos cuando solo lo son de una parte minoritaria. En el caso de la mala utilización de la bandera española se actúa en la dirección opuesta, se pretende separar a unos españoles de otros, cuando la bandera nos une a todos.