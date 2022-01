DESDE que comenzó la pandemia he conocido negacionistas de todos los colores y pelajes. Desde el vecino del cuarto que se pasa las noches navegando con su teléfono por lugares recónditos de internet en donde se afirma que el mundo llega a su fin y la COVID no es más que el detonante final; pasando por el amigo muy leído que conoce todos los documentos científico-técnicos que desaconsejan vacunarse para no alterar nuestro ADN; y terminando con el caso del aldeano solitario, refugiado en su pequeña casita, porque mantiene que el virus lo sueltan los días nublados desde el aire, supongo que helicópteros o aviones cisterna fletados por un poder en la sombra que gobierna el mundo.

Un cierto grado de desconfianza y de escepticismo es bueno y hasta diría que un mecanismo de defensa para no tragarse todo lo que recibimos a través de los canales de información, en una época en la que proliferan los bulos y posverdades. En la historia de la filosofía los escépticos han defendido con argumentos racionales la imposibilidad de conocer y la inexistencia de la verdad. Pero un filósofo escéptico es alguien muy distinto de un negacionista porque mientras el primero no halla razones objetivas para afirmar la existencia de una verdad, el segundo rechaza las evidencias que la ciencia o la experiencia nos ofrecen.

El negacionista, además, cree hallarse en posesión de la verdad que los medios de comunicación, los gobiernos o los poderes fácticos nos ocultan. Para ellos somos tan solo esa masa acrítica de la que nos habló Ortega en La rebelión de las masas. Es difícil comprender cómo, en la era del conocimiento y de la información, pueden existir tantos cientos de miles de personas negacionistas. Pero de hecho existen y contra ellos no valen razones.