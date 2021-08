Negacionistas y sanitarios

LOS negacionistas aducen su libertad para no vacunarse, aduciendo además razones y argumentos sin peso científico alguno. Ignoran que la libertad de uno acaba donde empieza la del otro y su negación choca con el hecho que su actitud puede dar lugar al contagio de otras personas. Esta actitud se hace más lamentable en el caso que los negacionistas sean trabajadores de residencias de mayores o de sanitarios.

En las residencias de mayores vuelve a ver infectados y defunciones, las infecciones provienen por personas infectadas fuera de las residencias, es decir o bien por trabajadores o por visitantes. No se explica, como ha sido posible esto y que se permita tanto a los visitantes como a trabajadores entrar a las residencias sin estar vacunados. No se puede entender que para entrar en restaurantes, bares y cafeterías se tenga que estar vacunado o libre de covid-19 y sin embargo no se decrete lo mismo para residencias, aunque esto implique el despido de trabajadores negacionistas. En realidad, el negarse a la vacunación supone no solo una irresponsabilidad, sino una falta de profesionalidad ya por si misma censurable que debería impedir la profesión. Afortunadamente la inmensa mayoría de trabajadores están vacunados, sin embargo, deberían estar todos. Ya ha habido suficiente número de muertes en residencias para que pueda haber alguna más por irresponsabilidad de algunos. En algún caso de muertes en residencias en la que previamente había algún trabajador infectado, la fiscalía debería investigar el caso por si hubiese delito.

Lo dicho para trabajadores, se puede decir respecto a los sanitarios. También la inmensa mayoría de ellos no son negacionistas. Tanto unos como otros han tenido y tienen un comportamiento ejemplar a lo largo de esta pandemia, sin embargo, aunque sean caso aislados existen en el colectivo negacionistas que se niegan a vacunarse. En el caso de sanitarios, como médicos y enfermeras, se comprende todavía menos su actitud. El negar el beneficio de las vacunas, aduciendo argumentos en contra de la evidencia científica, es similar a negar cualquier otro acto médico beneficioso para la salud y por tanto objetable desde el punto de vista deontológico. También indica que el bajo nivel de sus conocimientos y de su formación. Desde luego, muchos enfermos si supiesen que determinado médico o enfermera niega el beneficio de las vacunas, se negarían a ser tratados por ellos. Los colegios de médicos y de enfermeras deberían ser activos y determinar la compatibilidad de la profesión con la actitud negacionista.

Tampoco estaría demás que los Gobiernos tanto de España como de las Comunidades autónomas hiciesen como el de Francia y otros países europeos exigiendo la vacunación a todos los sanitarios que se puede hacer simplemente exigiendo la vacunación a todas las personas (con la excepción de los enfermos) para entrar a hospitales y centros sanitarios, como se ha hecho con bares y restaurantes. No hace falta una ley general sino este razonable requisito.