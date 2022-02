HOXE cúmprense trece anos do derradeiro día da campaña electoral na que Feijóo acadou a vitoria que lle daría a presidencia da Xunta. Creo lembrar que ningunha enquisa albiscaba o triunfo, coma se Tezanos as cociñáse todas, excepto a deste xornal que lle daba opcións na parte alta da franxa. O domingo, 1 de marzo de 2009, o PPdeG conqueriu a maioría absoluta con 38 deputados, só un máis dos precisos para gobernar. Pola súa banda os socialistas de Touriño retiveron os seus 25 escanos mentres que o BNG de Quintana perdeu un para quedarse en 14. Os efectos da crise comezaban a notarse, pero aínda non con tanta forza como para por eles mesmos explicar o cambio. Os comicios, tamén no País Vasco, foron convocados cuns meses de antelación diante do temor, despois confirmado, da gravidade da recesión. Tentouse evitar a repercusión da crise económica no voto. En 2009 os galegos castigaron a división na Xunta, que máis que un bipartito por veces semellaba un bigobierno, con responsabilidades compartidas da desfeita entre ámbolos polos. A boa valoración e liderado institucional do seu presidente Touriño non bastou para que perderan a confianza. Pero non só iso. Tras o fin da etapa Fraga, case unha era, o PP galego logrou facer unha transición ordenada da que xurdiu un líder recoñecido e apoiado por todo o partido unha vez pechado o congreso, e cun novísimo secretario xeral, Rueda, cuxa eficaz labor, sobre todo durante a campaña, foi determinante para a vitoria de hai trece anos. É de supoñer que o aprendido daquela servirá a Feijóo para abordar as súas novas responsabilidades a partir do 3 de abril. E tamén Díaz poderá advertir a Sánchez.

Nestes trece anos, a pesar das crises económicas e sanitarias, a estrela de Feijóo mantívose rutilante, sen que de momento haxa síntomas de que esmoreza. A xestión sanitaria e económica por mor da pandemia, sobre todo no que se refire ao turismo e a hostalería, destacan con vantaxe sobre as do resto de España. Pero hoxe, obrigado por responsabilidade ética a tomar as rendas do PP nacional, ha de procurar unha saída tan ordenada do partido e da Xunta como o foi a súa entrada en 2006 e 2009 respectivamente. Galicia non o perdoaría como non perdoou o cainismo no bipartito.

Nestes trece anos, ao contrario do PPdeG, os partidos da oposición fixeron unha longa travesía do deserto que o BNG parece ter culminado da man de Pontón, e aínda con dúbidas sobre o novo PSdeG de Formoso. É moi recente para o exame, aínda que apunta maneiras.

Despois de trece anos Galicia enceta, pois, unha nova época. Ou unha nova era.