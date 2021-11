Ni Arcadia ni apocalipsis

NI Arcadia feliz, ni apocalipsis zombi. En el justo medio puede estar la virtud o así lo entiende la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a la vista de los discursos del presidente del Gobierno y del líder de la oposición durante el pleno en el que el primero ha dado cuenta de los últimos Consejos Europeos. Como la posibilidad de alcanzar grandes pactos de Estado o al menos acuerdos de mínimos entre gobierno y oposición los enfrentamientos parlamentarios se reducen a una serie de lugares comunes ya conocidos, manidos por su uso a lo largo de los debates. Frente al España está mejor se alza el ya volveremos a rescatar a España de la quiebra. Frente a la recuperación robusta y justa él nadie hizo tanto daño a España en tan poco tiempo. “España está muy mal”, dijo Pablo Casado.

Se ha vuelto a asistir a un debate de desgaste mutuo, de ninguneo de la acción de Sánchez en el seno de la Unión Europea, de rebajar los éxitos en la gestión de la pandemia y la vacunación como ha reconocido la OMS, mientras Sánchez reiteraba la falta de sentido de Estado del PP a la hora de arrimar el hombro para salir de la crisis. No por la reiteración de las posiciones irreconciliables con la vista puesta en unas lejanas elecciones se deja de echar de menos sosiego, reflexión, medidas de acuerdo. Sin llegar a la Arcadia feliz no se puede negar que la situación no es la misma, ni en empleo, ni en recuperación ni en avance en el combate de la pandemia que hace un año. Y por supuesto, la forma en la que se está saliendo de la crisis generada por la pandemia del covid-19 no es la misma de la que se salió de la crisis de 2008. Pero la recuperación no va al ritmo y con la fuerza prevista.

Incluso en las formas del debate se ha producido el ‘dejà vu’ de que el presidente del Gobierno hace oposición a la oposición con la reclamación de una respuesta unívoca sobre si España está en quiebra o en recuperación. Y también se han vuelto a repetir dos constantes de todos los últimos debates parlamentarios, el uso por parte de Pablo Casado de datos que no se corresponden con la realidad para pintar el ‘apocalipsis zombi’ del que habló Arrimadas. No es nuevo que las posiciones entre gobierno y oposición estén tan alejadas. Es el sino de quien gobierna y su alternativa.