Ni tutelas ni tutías

AYER desveló Feijóo el secreto a voces ya conocido desde antes de que Casado tirara la toalla. Lo quiso hacer formalmente donde debía, ante el máximo órgano de su partido en Galicia. Es lo natural tratándose en este primer acto de dejar el cargo en la organización gallega para optar a la presidencia nacional. La segunda parte será, si todo sale como lo previsto, abordar el traspaso de poderes en la Xunta, cuestión más delicada por la repercusión directa que tiene sobre el conjunto de la sociedad. Aunque ambos cometidos puedan compatibilizarse, y así sucede dentro de Galicia donde algunos suman responsabilidades de partido a las institucionales, no parece que vaya a ser el caso. El PP nacional precisa máxima atención mientras que en Galicia no hay a medio plazo riesgo de inestabilidad institucional.

Si nos alejamos del ruido mediático –y político– madrileño, y aplicamos el consejo que hizo fortuna en toda España con la pandemia, el sentidiño, convendremos que en todo proceso de transición conviene ser prudentes. O sea, practicar aquello de vísteme despacio que tengo prisa. Las cosas han de hacerse en tiempo y forma, premisas imprescindibles para que la cuestión de fondo obtenga los resultados deseados. PP y PSOE son los dos únicos partidos con vocación y posibilidades de gobernar.

Los demás, con el debido respeto, no dejan de ser apéndices que pueden influir de manera importante cuando no hay mayorías sólidas, como sucede en la actualidad, pero no los veremos presidiendo el Gobierno. Fracasaron en el intento tanto Podemos como Ciudadanos, ambos en vías de extinción o irrelevancia. Lo sabe Yolanda Díaz, cada día más sanchista y menos podemita. Los partidos nacionalistas tienen asumido el rol de acompañantes, por interés. Cuando intentaron ir más allá, el procés, el Estado les paró los pies hasta el punto de que su líder, Puigdemont, huyó escondido en el maletero de un coche. Se supone que Putin pensó lo mismo de Zelenski.

La estabilidad en España, máxime en tiempos tan convulsos como los actuales, con sus guerras y pandemias, requiere de un partido de centro derecha fuerte y unido, que al mismo tiempo dificulte el camino a la ultraderecha. Casado no era la persona idónea para este cometido en este momento. Pero la mayor responsabilidad no es suya sino de quienes le auparon. Además de su inexperiencia hay que añadir la travesía del desierto en la oposición. Recordemos a Andreotti: “El gobierno desgasta, pero más la oposición”.

Feijóo llegará al PP nacional con larga experiencia de gobierno, siempre reconocida por los electores, también de cuando fue oposición, aunque ya hace más de 13 años, así como de gestionar el partido en momentos difíciles. Dentro de un mes, cuando pilote el PP nacional, se enfrentará a nuevos desafíos en la organización, los peores casi siempre internos. Y al mismo tiempo convencer a los españoles de que es alternativa solvente a Sánchez.

No tendrá, pues, fácil seguir en la Xunta. Pero antes de irse debiera dejar el proceso cerrado o cuando menos encaminado. Y una vez superada la transición, ni tutelas ni tutías, como Fraga espetó a Aznar, rompiendo un documento de sumisión que le había presentado el candidato a sucesor, tras el paréntesis de Hernández Mancha, en el congreso que eligió a quien sería el primer presidente del Gobierno del PP. La historia, a veces, se repite.