Nicolas Altstaedt, director y solista con la “RFG”/ Guitarra y canto en el “CMUS”

Volvemos a encontrarnos con el chelista franco-alemán esta vez con un programa dedicado a Robert Schumann, del que nos ofrecerá el “Concierto para chelo y piano, en La m. Op. 129” y la “Sinfonía nº 1, en Si b M.Op. 38” (Primavera), que tendremos en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, con la sesión previa de “Conservando con...19´45”, para este programa que repetirá mañana en el Círculo de las Artes, de Lugo, a las 20´00 h-, Alstaedt, nos brindó en mayo de 2019, un ambicioso programa en situación parecida como solista y director, eligiendo para entonces, el “Concierto para chelo, nº 1, en Mi b M. Op. 107”, de Dmtri Shostakovich, entre obras de M.Ravel, F.J.Haydn y la “Elegía en Memoria de Rupert Brooke”, de Frederick Septimus Kelly, una temperada en la que venía como artista en Residencia de la “NDR Orchestra”, de la Filarmónica del Elba, y que no hacía mucho, había estrenado en Finlandia el “Concierto para violín y chelo” de Esa-Pekka-Salonen, dirigida por el propio autor. Importante había sido su presentación con la Orquesta Filarmónica de Viena, con Gustavo Dudamel, en el prestigioso Festival de Lucerna, y que le llevará a colaborar con formaciones como la Tonhalle, de Suiza o la Filarmónica Checa, con maestros como Eschenbach, Norrington o Ticciati.

En 2012, Gidon Kremer le confiará para tomarle el relevo en calidad de director artístico del Festival de Lonkenhaus, que le facilitará dos años después ocuparse del cargo similar de la Haydn Philarmonie, relevando a Adam Fischer. Compañeros suyos de trayectoria profesional, fueron Tabea Zimmermann, Pekka Kuusisto, Alexander Lonquist, el “Cuarteto Ebène”, Janine Jensen, Martin Fröst, compartiendo certámenes como los de Lucerna, Schleswig-Holstein, los “Proms” o Utrecht. También la música contemporánea atrae su atención, estrenando obras de Thomas Adèsm Jörg Widmann o Fazil Say, tema que traslada a sus trabajos discográficos, obteniendo galardones como el “Edison Klassiek”

El “Concierto para chelo y orquesta en la m. Op. 129”, de R. Schumann, resuelto en breve espacio de tiempo y coincidente con la “Sinfonía Renana” se decide en buena medida por un concentrado trabajo casi sin solución de continuidad, con ciertos aspectos que descubre elementos de posible circularidad partiendo del “Allegro”-(Nicht zu schnell) en clara forma de sonata, sobre destacados acordes trazados por las maderas, antes de que el solista proponga el primer tema, con dos temas enfrentados que cierra el segundo con aire sincopado. El desarrollo, con el valor de sus tresillos acelerados, acentúa la tensión necesaria hacia la entrada del “Adagio” (Langsam), un claro lied, típico en el autor, que supone un ostensible tiempo de meditación “cantábile”, a cargo del violonchelo, con una importancia preponderante de las semicorcheas, en una transición al “Vivace” (Sehr lebhaft), en el que el solista con una acelerada escala, se encamina a una tonalidad mayor, marcada por una “cadenza” con la participación redundante de la orquesta, enfrentada al chelista.

Schumann, la sensibilidad romántica y la estética del dolor, en dos aspectos para los que el sufrimiento es elemento circunstancial y puntual, que responderá a tensiones anímicas determinadas, cuyos estados emocionales y físicos serán una recurrencia reflejada en el conjunto de su obra. Ese dolor tantas veces recordado y reflejado en su música, que se confirma en los confines del silencio y de lo que no puede decirse. La “Sinfonía nº 1, en Si b Op. 38” (Primavera), queda como constatación de esa sensibilidad bipolar que ha generado literatura a raudales, casi hasta el oprobio y el agotamiento. Un trabajo que no le ocupará mucho tiempo y que pondrá en atriles su apreciado F.Mendelssohn, en la Gewandhaus, de Leipzig, culmen de su obra hasta entonces, centrada en la lírica. El “Andante-Allegro molto vivace”, abordado con una lenta introducción, se anuncia gracias a las trompas y trompetas, a modo de solemne afirmación, para que una breve transición ofrezca un detalle del tema crucial del “Allegro” y un segundo de detalles íntimos que se confirman en una extensa coda en preparación al movimiento siguiente.

El “Larghetto”, en Mi b M, es un tiempo especialmente reseñable, por las pretensiones de lograr un estado de ensoñación, modelo de su hipersensibilidad y al que pretendió titular “Nacht”, gracias al tema expuesto por los violines, en un melodismo de dulces armonías y que tendrán respuesta en los chelos que cederán a un temple animado. Vuelta al inicio, en el que trombones y fagotes, consiguen una equilibrada transición para que nos hallemos frente al “Scherzo”, perceptible en sus dos temas enfrentados: un a modo de “Molto vivace”, en la cuerda y un segundo lírico en el que se observa un aire de danza, que se pretende una fantasía libre a la que siguen dos tríos sorprendentes por su imposible afinidad. El “Finale”, es la primavera en su despedida, para la que un “Allegro animato”, cumple con la intención de situarnos en la órbita del “Andante-Allegro molto vivace”. Un episodio que acabará resultado fundamental, al final del desarrollo, será el clamor de las trompas, entre una cadencia en manos de la flauta a solo, para que la recapitulación en un arrebato se exprese en medio de la orquesta en plenitud, en un canto a la primavera. No faltará quien, con respecto a esta jovial sinfonía de 1841, tuviese en la mente del autor la creación de una fantasía sinfónica o una especie de rapsodia, también en el espacio de cuatro movimientos. En definitiva, aguarda una posterior revisión realizada una década después, reforzando las cuerdas, que no dejará de resultar polémica

Concierto de canto y guitarra en el Auditorio del “CMUS”, en el ciclo propuesto por el Departamento de Guitarra-20´15 h, mañana-,y del que serán protagonistas la soprano Teresa Barrientos y el guitarrista Pedro Jesús Gómez, que recurrirá por el repertorio a un instrumento típicamente romántico. Dos apartados en la sesión, dedicada la primera al reclamo de “Aqueles anos do século XX”, integrante ocupado por el instrumento de cuerdas, comenzando por una pieza del repertorio habitual de Joaquín Rodrigo, músico que al margen de las composiciones concertantes de tan amplia aceptación como el “Concierto de Aranjuez” o la “Fantasía para un gentilhombre”, es autor obras como la que se ofrece, “En los trigales”, tan valorada como “Junto al Generalife” o la “Zarabanda lejana”. De Óscar Esplá, “Tempo di sonata”, el músico alicantino y que en el espacio de las formas camerísticas, sobresaldrá por obras como la “Suite levantina”, titulada también “Poema de niños”, que recibirá el Premio Nacional de Música de Viena, antes de trasladarse a París para estudiar con Saint-Saëns. La guitarra actual por excelencia, tanto en composición como en docencia, cuenta con un nombre a destacar, el de Leo Brouwer, del que se incluye las “Variaciones Reindhardt”, en su típicos tiempos: “Introducción”, “Theme” , “Bourré”, Sarabande”, “Giga”, “Improvisazione”, “Interlude” y “Toccata”. Brouwer de había formado, entre otros centros, en la prestigiosa Juilliard School of Music, con Persichetti, Bamberg y Wolpe.

Segunda parte que se anuncia como “O Noso esquecido século XIX”, en repertorio para voz y guitarra- Teresa Barrientos y Pedro Jesús Gómez-, comenzado con José Melchor Gomis (1791/1836), músico con destacada trayectoria europea, especialmente francesa y que llegó a recibir el reconocimiento de G.Rossini, pero en este género no dejará de cultivar el típico estilo de canción de salón, de gran prestancia en las clases medias emergentes, un buen modelo nos queda por el par de canciones que se escucharán, “El aire dañino” y “Acúerdate, bien mío”, que se añade a otras como “La Partenza” o “A unos ojos verdes”. No menos diremos de Ferrán Sor, en otras dos muy en su estilo “Las mujeres y las cuerdas” y “Cesa de atormetarme”, un compositor que dejará huella como guitarrista y que a mayores, conseguirá un notable triunfo por su ópera “Telémaco en la Isla de Calipso”. Pautas generacionales parecidas, nos llegan con Ramón Carnicer y otras dos piezas de su ingenio “El nuevo sereni” y “El chairo”, quien acabará recibiendo el reconocimiento de la Corte, que facilitará el estreno de algunas de sus ópera. Sebastián Yradier, será para el común de los aficionados, el autor de las canciones que escucharemos “El arreglito” y “La Paloma” , que para gusto de los oyentes, cerrarán esta sesión de canto y guitarra.