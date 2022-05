Niels Monkmeyer, solista para “Harold en Italia”, de Héctor Berlioz/ “Ilusións Mâyâ”, de Octavio Vázquez, en San Martiño Pinario

Concierto de la “OSG” dirigida por Pablo González, en el Palacio de la Ópera, de A Coruña-20´00 h.-, en el que Niel Monkmeyer será solista del concierto para viola “Haroldo en Italia”, de Héctor Berlioz, completando con la suite nº2, de “Dafnis y Chloé”, de Maurice Ravel. Niels Monkmeyer, se interesó en un principio por el violín, antes de especializarse en la viola en la Musikhochschule Hannover, con Christian Pohl y en la Hochschule für Musik und Teatre, de Munich, con Harriot Schlightig y seguir en el Mozarteum Salzburg. Probó, en sus primeros intentos, con un instrumento “Giuseppe Calavieri”, de 1742 y actualmente se maneja con una viola procedente del luthier Peter Erben, de Munich. Un registro de interés, fue “Ohne Worte”, con obras de Schumann y Schubert, al que siguió “Weichchet nur, beatrübte Schatten” , ampliando en un trabajo con estrenos de obras de Antonio Rosetti y F.A. Hiffmeister, con arreglos de un aria de la “Cantata BWV 202”, de J.S. Bach. En su apreciación, sobresale por su interés en repertorios de todas épocas, redescubriendo obras del XVIII. Con cierta gracia, insiste en esa dedición a la viola, por su particular sonido terroso, andrógino y versátil. Recibió premios como el “ Yuri Bashmet” o el “Deutcher Musikwettbewerb” y fue músico en Residencia de la “Festspiel Macklenburg-Vorpommen”. Ejerce la docencia en la Hochschule für Musik Karl Mª von Weber Dresden.

“Harold en Italia Op. 16”, de Héctor Berlioz, que en principio había podido titularse “Lo últimos instante de María Estuardo”, que pretendía asimilar la viola al conflictivo personaje, suponiendo la orquestación una trama predispuesta a la complicación de las situaciones. Un mundo de inspiración que pesará en la obra del músico francés, que le llevará desde Shakespeare, a Virgilio o Goethe y Byron, quien le será próximo por las glorias recientes, en su altiva melancolía y que para el autor, le recordará a su paso por la Villa Medicis. Faltarán en definitiva, las dependencias de los reflujos literarios presumibles. A la sombra quedará el encargo de N.Paganini y el elemento crucial de la “idea fija”, en manos del solista y de esa forma, comenzaremos con “Haroldo en las montañas”, una forma de adagio, con una amplia exposición que abarcará al concierto en toda su dimensión y que reafirma la presencia del poeta, tiempo profusamente cromatizado que cede a una especie de “Allegro” entusiasta gracias al dinamismo melódico, determinado por “tutti” explosivos.

La “Marcha de los peregrinos cantando la plegaria del atardecer”, resulta precisamente una evocación de tal acontecer, marcado por dos temas y que confluirán en una melodía del solista en apacibles arpegios, frente a un a modo de letanía expresada por los contrabajos en “pizzicato”, en un efecto que puede sugerir campanas en la distancia, remarcando el paso de los peregrinos, refrendado por los sonidos de trompetas y arpa. La viola, insiste en confirmar la melodía de “Haroldo” con valores alargados, tras la parte intermedia de sosegados arpegios, en un intercambio con las amplias armonías sobre una especie de coral religiosa.

La “Serenata de un montañés de los Abruzos a su amante”, es producto de la vena viajera del autor y que comienza por una especie de “ritornello” a caballo de un motivo claramente popular, que se acerca a la expresividad típica de los “pifferari”, aquellos instrumentos de largo arraigo, especie de caramillo de los campesinos del Sur de Italia y que se manifiesta en manos del oboe, y un piccolo. Una serenata en la que el corno inglés, tiene la última palabra, siendo la viola solista quien apueste por un motivo que se combina a través del tema de “Haroldo”, con el conjunto de la serenata, previo a la respuesta en “ritornello”, precisada por un ritmo contrastante de violas. El instrumento solista, expresa el cuadro rústico que encontramos en la mirada indiferente del caballero.

La “Orgía de bandidos”, puro arrebato tan querido por el autor, es una apoteosis poderosa y furibunda, que tras un acorde en “fortissimo”, para confirmar esta obra que para muchos resulta híbrida, pone a la viola en una situación de desafío y que podrá aparecer como un condicionante de pesante vulgaridad cargante, frente a esa orquesta predispuesta a complacerse en una situación límite. Truculencias imaginables por esos bandidos, que pueden conducirnos a un horno que culmina en un”Rondö” especialmente incisivo. Esa viola que quedará atrapada por el imaginario torbellino, una viola que condenada a una especie de recapitulación de los precedentes movimientos. Se impone con obsesión el héroe byroniano con obcecada contundencia, en un manifiesto de señorío redundante.

“Dafnis et Chloé”, de M.Ravel, a partir de un relato de Longo, y destinada a las coreografías de Leon Bakst, quien con firmes colores, dibujó cuadros que siguen fascinando. Ballet en un acto y tres partes, por encargo de Sergei Diaghilev, y libreto de Fokine, para el Ballet Rouse, en el Théâtre du Chatelet, el 8 de junio de 1912.En sus roles principales, Tamara Karsavina(Chloé y Vaslav Nijinski (Dafnis), con la Orquesta u coros dirigidos por Pierre Monteux. Una primera versión original para piano, aparece en la colección de Mme Alexander Taverne y la completa para orquesta, se editará en 1912. Tres suites, en la que la “Segunda”, “Lever du Jour, Pantomime, Danse général” tuvo una orquestación en 1913, idéntica a la anterior a excepción del “Nocturne”, que permite la interpretación “a capella”.

Roland Manuel, aceptará que resulta una sinfonía coreográfica en tres partes, compuesta con la pretensión de realizar un fresco musical, menos preocupado del arcaísmo que de la fidelidad a la Grecia clásica, de sus sueños y que se asemeja con bastante aproximación a la que imaginaron y descubrieron los artistas franceses de finales del siglo XVIII. Obra construida según un plan tonal muy riguroso, por medio de un pequeño número de motivos cuyos desarrollos aseguran la homogeneidad de la obra. Esbozada en 1907, no se resistirá a varios retoques. El autor al titularla “Sinfonía coreográfica”, declaraba implícitamente que rehusaba a humillarse a los pies de los bailarines, pretendiendo dictarles su ley. No deja de ser, con todo, por sus dimensiones, una de las más importantes obras del autor y si no es la más perfecta, al menos es la más audaz. La mesura en la fuerza, resulta evidente por su sensibilidad. El triunfo de las líneas claras y la arquitectura simple, en una firmeza y facilidad soberanas, dentro de una unidad tonal que se impone magistralmente. Las delicadezas del color, el gusto de los tonos puros, ceden por momentos a las exigencias de la línea y a la necesidad de practicar duplicaciones.

Concierto en San Martiño Pinario, de la “RFG”, dirigido por Paul Daniel- 20´30 h-, para recuperar el reciente estreno de Octavio Vázquez, “Ilusións Mâyâ”, seguido en el Auditorio de Galicia, con “La sinfonía Fantástica”, de Héctor Berlioz, y que para esta sesión nos reservará la “Sinfonía 41. En Do M. (Júpiter)”, de W.A. Mozart. La obra de Octavio Vázquez pertenece a un tríptico, “Sattva”, y que como el compositor comentaría, que recurriendo a la “Enclyclopedia Britannica”, “Mâyâ” (en sánscrito, “magia”o “ilusión”), es un concepto fundamental de la filosofía hindú, esencialmente en la escuela “Advaita” (no dualista), del “Vedanta”, la poderosa fuerza que crea la ilusión cósmica de que el mundo fenomenal es real. Obra compleja como pudimos escuchar la tarde del estreno, marcada por las peculiaridades del sentido del color, la recreación de atmósferas, dentro de un hálito misterioso que impregna la composición en su extensión, que alcanzará su dimensión absoluta en el contexto del propio tríptico. Un cuarto de hora, aproximadamente, que quedó perfectamente contextualizado en las apreciaciones de Paul Daniel, en la sesión previa de “Conversandocon...”, con su acostumbrado ingenio y claridad, en cuanto a ubicarnos en la personalidad de Octavio Vázquez, compositor al que conoce para experiencias previas y que como sucede con otros compositores gallegos de su generación, viene siguiendo estreno a estreno.

Para tomar una idea de referencia, bastará con que recordemos el registro discográfico de la propia “RFG”, dirigida por Paul Daniel, “Atlantic Waters”, que resultó un fiel testimonio del actual panorama de algunos de nuestros compositores más asentados. Octavio fue elegido por “Viúvas de vivos e mortos”- “Mulher”, “Moderato” y “Elías”-, en colaboración con Cristina Pato, como intérprete de gaita. “Obradek Records”, se hizo cargo del trabajo, en el que también tuvieron cabida Fernando Buide, con “Pasaxes” y la soprano Raquel Lojendio; Juan Durán, con el “Pórtico da Illa de Monteagudo”, con la arpista Alba Barreiro y Eduardo Soutullo con “Jobs and Gates at Dawn (and others uchronias)”. La propia “RFG”, puso en atriles obras suyas como la de este registro discográfico “Viuvas de vivos e mortos”, con Cristina Pato, entre obras de James MacMillan, en estreno “The World´s Ransoming”- solista de corno Esther Viúdez y la “Sinfonía nº 4, Op. 36”, de P.I. Tchaikovski; “Tropos”, concierto para violín y orquesta confiado a Amaury Coeytaux o “Hermes”, otro compromiso en estreno, compartiendo cartel con obras de Richard Strauss y Antonin Dvorak.

Beethoven y la “Sinfonía n º 41, en Do M. (Júpiter)”, composición que completa el ciclo de un fresco en los que será un trabajo complementario por sus considerables dimensiones, en una muestra de la sabiduría alcanzada, en la resolución de los problemas contrapuntísticos, armónicos y tímbricos, resueltos con la mayor naturalidad reconfortante en lo relativo a las expresiones. Pese a la elaborada configuración constructiva y la monumentalidad que sugiere el título, la partitura no se distancia de una reconocible ideal de sencillez, de ostensible ligereza y de grata transparencia, conseguida gracias a una inhabitual orquestación, a lo largo de sus cuatro tiempos:”Allegro vivace”, “Andante cantábile”, “Minuetto” y un “Final” extenso. El conjunto de estas sinfonías, la “K. 543” , la “K. 550” y la que escucharemos, merecieron para Greither de que son composiciones que no servían para fines seudodramáticos. Saint-Fox comentaría: “Con una elocuencia, una fuerza y una gracia soberanas, el maestro echa mano, en su trígésimo segundo año de vida, de todos los elementos de los que se habían servido sus glorioso predecesores- Haydn, especialmente- y nos muestra lo que ha hecho la música hasta él y lo que hará años después”. Para Blom, hay un misterio en esta música que no se puede resolver por medio del análisis y la crítica, pero que tal vez podrá captarse con la fantasía.