Nieva sobre los vivos y los muertos

ESAS NEVADAS mesetarias, también en el Cebreiro, son algunas cosas hermosas del año que termina. Golpea el viento gélido en nuestras sienes doloridas. Los últimos días son un elogio de nuestros mayores, que aparecen en los informativos diciendo que la vacuna fue un pinchacito de nada. Más cornadas da la vida, podrían añadir. Y tantas.

Los ciudadanos anónimos salvan el país, traen la vida y los alimentos con su esfuerzo callado y ejemplar, y conservan la alegría en el metro cuadrado de paraíso que aún puede defenderse. La realidad acosada termina revelando quiénes son los héroes: aquellos que nunca se tienen por tales. Son vocecitas en la tarde, que hablan lo justo, que no pretenden dar doctrina, ni pasaportes de moralidad. La gente sencilla a la que tantas veces se trata como si fueran figurantes.

Sin embargo, más de 50.000 han muerto por el COVID (eso de la COVID no me convence), al menos según las cifras oficiales. Ahora, como diría Gabriel Conroy, o James Joyce, o John Huston, en Dublineses, nieva sobre los vivos y sobre los muertos. El país se sacude el frío y el miedo, la realidad está detenida en el momento más acelerado. Un poco de pausa es buena, pero no se trataba de esta pausa, precisamente. Con la siembra de muerte y pobreza uno espera que aflore el humanismo y baje el ruido de la política que todo lo emborrona. Observen que el relato contemporáneo tiende al autoritarismo y la propaganda, cuando debería abundar en todo lo contrario. Algo va mal.

El presente palabrero gana cuando las cámaras enfocan a los profesionales, a los científicos, a la gente que no pretende decir la frase mediáticamente atractiva. No obstante, también empieza a abrumar tanto didactismo, tanta sobredosis de información, aunque sea bienintencionado. Echamos de menos un poco de vida real, no este mundo poblado de normas y directrices, aunque sean necesarias.

La nieve borra los contornos del paisaje herido, elimina temporalmente las cicatrices, menos el dolor, que flota como una niebla invernal sobre nosotros. El año se acaba con la vacunación televisada casi en directo, con la gente corriente arrastrando esa infinita paciencia que les ha enseñado la vida y el tiempo, gran escultor.

No dicen nada demagógico, no pronuncian palabras insulsas para la galería. No dan la tabarra. Y eso que tendrían motivos. Araceli Rosario Hidalgo es hoy un nombre no para la fama, sino para la serenidad y la alegría. Se agradece ese momento de autenticidad. Es como recuperar el viejo lenguaje, la sencillez y el amor.

Pero nadie podrá borrar 2020. No me gusta aprender de lo terrible: creo que es mucho mejor aprender de lo bueno. Nunca me ha parecido que el dolor nos enseña más, ni que el sufrimiento nos hace necesariamente mejores. Y, sin embargo, nos acordaremos del año del virus, porque nos ha mostrado hasta qué punto se puede perder la vida cotidiana en la que no reparábamos.

El invierno crece ahí fuera. La nieve endulza las aristas de este final de año, ayuda a borrar las imposturas, nos adormece mientras suenan las letanías que quieren construir al ciudadano del siglo XXI. Ya llegará la primavera.