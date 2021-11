¿Ninguneo en beneficio propio?

debate La comparecencia de los presidentes o presidentas de las diputaciones gallegas es una iniciativa asentada en el calendario anual del Parlamento de Galicia. Los presidentes de las corporaciones provinciales acuden al compostelano Pazo do Hórreo para presentar las líneas maestras de sus cuentas para el ejercicio entrante. Pero, si un titular de uno de estos organismos decide no acudir no pasa absolutamente nada, más que el reproche de quienes le afean su conducta.

Ese boicot es algo que se viene sucediendo año tras año. En esta ocasión, al igual que sucede desde que ostenta el cetro en la corporación pontevedresa, la socialista Carmela Silva hizo oídos sordos a la llamada del Legislativo. Quienes sí acudieron fueron otros dos representantes socialistas, el coruñés Valentín González Formoso y el lucense José Tomé Roca, así como el popular ourensano José Manuel Baltar. Como se puede ver, no se trata de un boicot de partido, sino de una consideración estrictamente personal.

En 2005, cuando estaba al frente de la Xunta el socialista Emilio Pérez Touriño quienes no comparecieron fueron los popular Francisco Cacharro Pardo (Lugo), José Luis Baltar (Ourense) y Rafael Louzán (Pontevedra), aunque en aquella fecha sí acudió el coruñés Salvador Fernández Moreda (PSdeG). Con todos esos antecedentes se deduce con claridad que la coordinación y cooperación entre instituciones sigue siendo una asignatura pendiente.

Explicar las cuentas provinciales ante sus señorías no debiera generar recelos, pero visto lo visto, es algo recurrente. ¿No refleja esa rebeldía un ninguneo a los demás para realzar el perfil propio? S. arias