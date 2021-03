No basta con las vacunas

EL miedo a vacunarse sigue ahí. Sólo hay que recordar los bandazos en torno a AstraZeneca para entenderlo. Primero fueron las dudas sobre su efectividad y franjas de edad. Luego se decidió detener su inoculación. Más tarde se aprobó retomar su administración tras aplicar la lógica del balance riesgo-beneficio. El martes, cuando muchos países ya la estaban inyectando de nuevo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señalaba que todavía no podía descartar su relación con ciertos efectos secundarios aislados. Y el miércoles el Instituto Nacional estadounidense NIAID reclamaba datos actualizados y no engañosos del antígeno.

Entretanto, las efectivas vacunas rusas y chinas siguen esperando. Con unas se tarda en aprobar su verificación. Y otras ni siquiera se solicitan para su rápido análisis, adquisición, producción y aplicación. Como si nos sobrasen viales. Como si el proceso de vacunación fuese el adecuado. Escandaliza la parsimonia con la que actúan nuestras instituciones. Parecen aletargadas ante una pandemia que o no saben gestionar, o no quieren combatir con todas las herramientas a nuestro alcance.

Pero, más allá del rigor o del dictamen de las agencias sanitarias, e incluso de las dudas que nos generan las propias declaraciones de expertos y científicos, ahora toca blindarnos ante una cuarta ola. Las vacunas no llegan. Los vacunados parece que pueden seguir transmitiendo el virus. Y las cepas del SARS-CoV-2, entretanto, y como nos advierten los biólogos, mantienen su proceso natural de mutación, con variantes que se hacen fuertes ante los antígenos, y que tardarán años hasta debilitarse y asemejarse a los otros cuatro coronavirus con los que convivimos.

De ahí que sea más importante que nunca seguir aplicando todas las medidas de seguridad para sobreponernos a esa incertidumbre epidemiológica que nos aguarda, y que nadie es capaz de predecir, ni siquiera cuando nos comparamos con esos países de nuestro entorno que empiezan a sufrir su tercera ola, mientras nosotros ya vamos por la cuarta.

La población más débil está siendo priorizada. Y la presión en los centros sanitarios ha descendido. Pero los jóvenes y los niños siguen sufriendo los contagios. Y las secuelas en todos los grupos poblacionales continúan. Los brotes no dejan de surgir, muchas veces, como ha ocurrido en varias villas de Galicia estos días, incluso debido a reuniones familiares en torno a un cocido o a un puchero de fin de semana. ¿Acaso las familias están inmunizadas frente al contagio y la transmisión del coronavirus? Los fármacos antivirales, tan importantes o más que las vacunas, no terminan de llegar, pues están en fases iniciales de desarrollo, y requieren un proceso más largo para comprobar su efectividad a la hora de reducir la carga vírica en nuestro organismo. Y lo mismo sucede con los anticuerpos sintéticos, o con el uso natural del plasma de quienes ya superaron la infección. Por tanto, la COVID-19 seguirá ahí hasta que logremos, al menos, sobrellevarla sin que constituya un riesgo vital. Las predicciones fallaron. No repitamos ahora el error.