No busquen superhéroes

BUSCAR líderes es como buscar superhéroes. Tiene que ver con este tiempo de pantallas, aunque yo prefería los del cómic. Los superhéroes, finalmente, acaban siendo poco menos que parodias de sí mismos, ya sea por culpa de versiones cinematográficas un tanto penosas (aunque caras) o porque sus idealismos no se los cree ya nadie. El superhéroe confiaba en una magia que estamos muy lejos de sentir. Pero muchos creen que habrá políticos así. Seres superiores, que vuelen por encima de nosotros y acudan a nuestra llamada de angustia en medio de la noche.

No soy de héroes ni de líderes, salvo en la ficción (y moderadamente). Una mirada a la cuna de nuestra civilización (sí, la vieja Europa, los mitos grecolatinos: hubo una época en la que eso se enseñaba en la escuela) nos recuerda que funcionaron en su tiempo. Dioses mezclados con humanos, como debe ser. La aventura nació del viaje, de no saber qué iba a suceder mañana. De la incertidumbre. También de esos dioses y héroes que iban de este mundo al inframundo, y viceversa, con una facilidad envidiable.

Pedimos a los líderes virtudes propias de superhéroes. Pero son fieramente humanos (mejor, en cualquier caso, que ser fieramente inhumanos: los hay). Como la política de hoy crea más productos que ideas, y ama las pantallas, hay cierta tendencia a mostrar los liderazgos con ese toque de seres infalibles. No es algo nuevo, porque lo que se espera del dirigente es que aporte un plus a la realidad que nosotros, los de abajo, no podemos aportar.

El cine lo ha entendido bien. Cuando ya no había Ulises que mostrar, ni Jerjes, ni Julio César, buscaron liderazgos contemporáneos con gran recorrido en la pantalla, porque desde ahí se construye ese imaginario mítico. Los discursos de Churchill y su buena literatura están acompañados de esa forma de ser, entre huraña y desbocada, que hace las delicias de los guionistas. Qué decir, claro, de John Fitzgerald Kennedy, que parecía pensado para un drama, para una serie, para una épica moderna.

Por supuesto, el cine consagra a los líderes cierto tiempo después. Hasta Margaret Thatcher ha alcanzado cierto empaque en ‘The Crown’, que ya es decir... En circunstancias extremas, o en tiempos de guerra, algunos liderazgos han recibido un tratamiento similar a los héroes clásicos. Idealizados en tantas ocasiones... Pero eso hacen las campañas electorales: idealizar al líder. La idea reside en transmitir con brío y emoción la tarea del héroe. Y que nosotros lo creamos. La televisión y las redes sociales no pueden compararse con la gran pantalla, pero a efectos propagandísticos quizás funcionen mejor. Un héroe se crea en el mensaje y en la propaganda, empezando por todos los grecolatinos, que tuvieron escritores a su servicio, y de los buenos. Hoy, nuestros líderes tienen quien les escriba, mayormente asesores, ‘spin doctors’, y por ahí. ¿Será suficiente para crear una gran épica? Les basta con preparar un ‘briefing’. Sus liderazgos se proyectan en las pantallas (mítines, convenciones, ruedas de prensa), pero no acabamos de ver ese poso de magia por ningún lado. A menudo tenemos la sensación de que se atribuyen poderes que no van a poder desplegar: el poder desata grandes ambiciones, también en la antigüedad, pero hay que estar a su altura. Hay que saber volar.

Pensar que la política no da la talla es duro para el ciudadano, que anda más huérfano que nunca. Buscar líderes fulgurantes parece cosa de otro tiempo. Hoy la única épica posible la escribe la gente anónima bajo la tormenta.