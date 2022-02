No culpen a la democracia

EN política, la única emoción que merece de verdad la pena es la defensa de la democracia. Si la democracia liberal está sufriendo, si está siendo atacada en varios lugares y de diversas formas, ya es hora de preguntarnos qué estamos haciendo por ella. Más allá de votar, quiero decir. La democracia es un compromiso cotidiano. Pero no nos perdamos en bonitas palabras. La realidad es que hay un evidente intento de deslegitimar los arduos logros de las democracias, presentándolas como sistemas débiles, poco pragmáticos, excesivamente propensos a la crítica e incluso al sabotaje desde dentro. Eso es porque una democracia no se comporta como una dictadura, querido.

Si quieres una política de hierro, que no conceda espacio a la comprensión, a la compasión, a la aceptación del otro, a la pluralidad, entonces es que no quieres una democracia. Tal vez sea necesario recordarlo. Tal vez sea necesario ser conscientes de hasta dónde se puede tensar la piel de la libertad, hasta donde se puede juguetear con las posturitas autoritarias, hasta dónde se puede cultivar la cizaña, hasta qué punto se pueden regar las flores negras del odio.

Hay que abandonar el ruido y la furia de las redes. Todo eso es, finalmente, absurdo. La solidez está en el pensamiento, en el conocimiento, no en las famas inanes, no en las recompensas inmediatas, no en el lenguaje simplista de algunos liderazgos. Las soluciones fáciles y maniqueas son un engaño. El desprecio de la complejidad sólo es una herramienta para dominarnos. Lo que daña a una sociedad es estar presa de dogmas y de egos. Esta es una lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la libertad y el autoritarismo, como bien decía ayer Javier Cercas. Este es un momento crucial.

No es cierto que la democracia sea un régimen decadente, como algunos insinúan. Su desgaste proviene de su propia naturaleza: incluso permite en su seno ideologías que harían cualquier cosa por destruirla. Escucho estos días, con motivo de la invasión de Ucrania, duras críticas hacia Europa, el lugar de las democracias. El lugar de un proyecto de unión y libertad. Son criticas que a veces provienen de mentes supuestamente preclaras, que demandan, cómo no, mano dura, sin aclarar qué significa eso. ¿Demandan acaso que las democracias dejen de serlo paulatinamente, que se adornen de ese poquito de autoritarismo que no dejará de crecer, de esos valores que, por supuesto, no serán negociados, sino impuestos, claro, por nuestro bien?

No nos confundamos de enemigo. La libertad no es la culpable de lo que nos pasa. Si pensamos eso, estamos muertos. La política emocional sólo sirve para hacer el juego al patrioterismo, al lenguaje que pretende anular la razón en favor de una épica tantas veces de mercadillo. Ya somos mayorcitos. Si Europa parece débil y confusa ante la invasión de Ucrania es porque la guerra no entra en sus parámetros ni en su cabeza: la guerra es un acto viejo y caduco, un triste viaje a la Prehistoria.

Poner en marcha algo así es volver a lo peor del siglo XX. Es cierto que, con la decisión de Putin, nos hallamos en una grave coyuntura. Trump ayudó lo suyo con su filosofía de quiosco, que no pocos compraron. Pero no caigamos en la propaganda que iguala democracia con debilidad. Dejemos de flirtear con las supuestas ventajas del pragmatismo autoritario, no seamos ingenuos. No pongamos más alfombras a la tragedia, que ya parece estar en marcha.