No dejen de jugar nunca

HOY estaremos rasgando el papel brillante de algunos regalos, los niños lo harán apresuradamente. No hay tiempo para ir más allá del papel charol, del cartón, de los lazos retardadores, de las flores de papiroflexia, de los ornamentos de origami, de las etiquetas del centro comercial que quiere dejar su huella automática. Los niños, creo, no interpretan los códigos del mercado, sólo esperan el subidón de euforia, la alegría que se le supone a esta parte del mundo, ay, no tanto a otras, pero también ponen en práctica el derecho a jugar. No ya el derecho a jugar, sino la necesidad de hacerlo.

Dicen que esta es la sociedad en la que todo es juego, hasta lo más serio. O, sobre todo, lo más serio. Es posible, porque el progreso de la puerilidad en adultos es grande, pero lo cierto es que los niños juegan con toneladas de imaginación y extraordinaria filosofía, no como los mayores. Jugar (no el juego, eso es otra cosa) está poco valorado, creemos que ya es ajeno a nosotros porque dijimos adiós a la inocencia, pero los adultos deberían volver a esa energía creadora, a esa libertad, a la fantasía de romper las paredes del mundo real, tantas veces mezquino.

De vez en cuando escucho con emoción esos testimonios de padres atribulados que ven cómo sus hijos se desentienden de los juguetes en minutos (en mañanas como la de hoy) y empiezan a jugar con las cajas de cartón, con los envoltorios. Les sacan todo el jugo del mundo, pues en esos cartones que, con suerte, han de ir al reciclaje anidan historias increíbles que no se pueden ver a simple vista. Lo que no se ve ofrece muchas más posibilidades: sólo hay que imaginárselo, no cuesta nada. Puede que ahora sólo importe poseer el objeto, lo tangible, lo comparable. Tocar y guardar.

No descreo de los grandes juguetes, de todo eso que nos dio alegría, aquel tractor de plástico entre la nieve de enero, no descreo de las tardes de juegos de mesa y chocolate caliente, no descreo de la humildad de las canicas sobre las calles sin asfaltar. Hay maravillas, claro, pero a mí dadme los viejos caballos del tiovivo, que decía Baroja, los viejos caballos de cartón, o, mejor, dejadme recordar aquel cartón con el que hicimos universos. En los años difíciles aprendimos que el poder del juego estaba en nosotros, que la magia era nuestra, nos pertenecía, y que podíamos ponerla en marcha incluso desde la nada, que era lo que más abundaba entonces.

Los niños no han cambiado tanto, pero el mundo ya es otro. La información que abruma a los adultos tiene también su lado infantil, pues conocen al detalle los trucos de los juegos electrónicos, las versiones posibles, las novedades del mercado, porque las pantallas brillan constantemente para ellos. Todo parece saturado y acelerado como en el mundo de los padres.

Y tal vez sea cierto que todo ese fulgor, el inmenso poder de lo electrónico, contribuye a mejorar la capacidad imaginativa, desarrolla importantes capacidades, y prepara a los más jóvenes para un mundo que ya está llamando a las puertas. Vivimos la gran transformación, pero la nostalgia de una calle sin barreras, de las praderas y los sotos juntos al río, de los patios blancos del verano, esa nostalgia sigue ahí. Hay una pared en la casa donde nací en la que de niño dibujé los planetas: allí están todavía. Mediante una lata de cacao proyectaba un reflejo que era una nave espacial. Mi pantalla. Viajaba a menudo a mundos lejanos, y hoy, al ver la perfección de los nuevos juegos, al comprobar esos gráficos y esas animaciones alucinantes, me desanimo un poco: como si no quedara ya un lugar para imaginar y soñar.