No es obligatorio subir al K2

JULIO está a punto de terminar, pero creo que hace meses, no sé si años, que una parte de la población no establece grandes diferencias entre unos meses y otros. Todo se ha tornado monocorde, y tengan en cuenta que hay muchas personas que no dedican su tiempo libre a ver o a comentar series de televisión. Hay quien se ha quedado en una dimensión más clásica de la vida, quizás porque no puede abonarse a plataformas o no tiene ganas de darle vueltas al móvil (si lo usa) para descubrir esas maravillas que otros mencionan. Hay gente que incluso vive muy pegada al mundo físico, ya ven que cosas.

Hay un cierto retorno al mundo físico. A pesar de Meta, y todo lo virtual, a pesar del pantalleo feroz que nos consume (y al que regalamos todo, todo, todo), quedan personas que quieren sentir el tacto de los objetos, y de la tierra, y de las plantas, y del agua. De niño me gustaba mucho ir a un manantial que salía a borbotones del suelo, no en cascada, y se podía beber directamente. No había que poner el cartel de potable/no potable, ya saben. Mi padre me enseñó a arrodillarme ante el manantial para poder acercar los labios al agua fresca, y ahora creo que aquello tenía algo de oración por el mundo.

En los informativos veo que 145 alpinistas (porque son alpinistas, o sea, no gente que va al supermercado) hicieron cima en el K2 en un solo día. Parecía la cola del pan en hora punta. No es la primera vez que vemos cosas así. Juanito Oiarzabal, que ha escalado mucho, muchísimo, fue entrevistado en una televisión para que comentara el atasco montañero. No dijo mucho, porque parecía abrumado. Y era para estarlo: en un solo día ascendió esa cumbre la mitad de las personas que lo había hecho en toda la historia. Eso sí, en riguroso orden, también como en la panadería.

Algo parecido, ya saben, sucede a menudo con el Everest. No sé si ha dejado de estar de moda (no lo creo) o ya está muy visto. Pero también había grandes atascos en la cumbre, tanto o más que en el metro. Si empezamos a invadir los espacios naturales por el afán de hacer cumbre (pronto no serás nadie si no has escalado el K2 y lo comentas en la oficina), me temo que esa pasión por el mundo físico, por volver a la naturaleza, se va a truncar. No hay lugares secretos para todos, no hay playas ocultas y calas recónditas para todos. Y, a lo que se ve, algunos ni siquiera desean lugares deshabitados, sino todo lo contrario. Es increíble esta capacidad invasora que tenemos, como escribíamos también ayer. Necesitamos tres planetas al año porque agotamos los recursos en mayo y quizás necesitemos ya unas cuantas cumbres de nivel para satisfacer tanta ocupación... Y ya supongo que la mayoría querría hacerse un selfie en todo lo alto...

En fin. julio está a punto de terminar. Un mes incandescente, tórrido. Un mes sin agua. No es para estar contento. Pero comprendo que muchos de ustedes estén deseando hacer un paréntesis. Cambiar de paisaje, incluso pasar de pantalla. Se lo merecen, por muchos, muchos motivos. Y no pocos de ustedes quizás no puedan hacerlo, lo cual es enormemente injusto. No les digo que huyan al K2, que ya ven cómo está de gentío. Pero quizás tengan ese lugar secreto al que iban de niños, ese manantial en el que se arrodillaban para beber.