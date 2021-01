No es país para viejos (para los jóvenes)

DURANTE los próximos años llegará a España una cantidad de recursos procedentes de Europa sin precedentes, destacando los famosos fondos Next Generation EU, los cuales incluyen más de 70.000 millones de euros en subvenciones. Si alguno pensaba que sería un menú sin coste está muy equivocado, por mucho que sean transferencias no reembolsables, es decir, que no debemos devolver.

Desde que a finales de mayo de 2020 la Comisión Europea hiciera pública su propuesta, se destacó la necesidad de que se aplicasen reformas estructurales que tuviesen un impacto positivo sobre el crecimiento y bienestar a más largo plazo. El objetivo último es lograr una mayor cohesión social y económica dentro de la Unión Europea y evitar futuras crisis asimétricas que generan tensiones y fragmentan el proyecto europeo.

Una de las reformas más importantes que debe ser abordada es el de las pensiones, por mucho que la clase política insista que son sostenibles; si realmente lo fueran, ¿por qué repetirlo tantas veces? Ya saben eso de que Excusatio non petita, accusatio manifesta...

Los trabajadores actuales son los que pagan las pensiones actuales, por lo que el factor demográfico juega un papel relevante. El agujero del sistema es importante, el déficit de la Seguridad Social es de 16.000 millones de euros, y el envejecimiento esperado de la población en los próximos años podría tensionar aún más las cuentas ya que generaría un aumento del gasto de 8,9 puntos porcentuales del PIB de aquí a 2050.

Inevitablemente una reforma del sistema de pensiones requiere un recorte, y aquí entra en juego la política, a saber, ¿quién deberá asumir el coste de tales recortes?, ¿las generaciones presentes o futuras? Lo justo es que se repartiesen de una forma más o menos equitativa. Los pensionistas actuales no tienen margen de maniobra para poder generar ahorros alternativos ante una posible bajada de su paga, pero también hay que tener en cuenta que, en media, a partir de los 12 años de retiro, comienzan a recibir más de lo que han aportado en forma de cotizaciones. Por eso se habla de introducir un sistema que ajuste las pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida, a cambio, se volvería a la imperfecta revalorización en función del IPC.

El problema es que son los trabajadores actuales los que van a sumir la mayor parte del coste de las reformas propuestas, ¿cómo? A través de alargar la edad efectiva de jubilación –algo lógico–, e incrementar el período de cómputo para el cálculo de la pensión, lo que supone una reducción de un 15 % de la tasa de reemplazo para las próximas generaciones de pensionistas. Por no hablar de la deuda del sistema que deberá pagarse en forma de mayores impuestos –por ejemplo, para pagar los gastos considerados como impropios del régimen contributivo–.

El cortoplacismo de la clase política le costará caro a las generaciones futuras. Difícil ser pensionista para los jóvenes en España. No es país para viejos ... PARA LOS JÓVENES