‘No Frost’

LA dimisión de Lord Frost (así se refieren a él) supone un nuevo golpe al gobierno conservador del Reino Unido, o quizás sólo a Boris Johnson. No se sabe muy bien qué tipo de golpe, pues Frost era un témpano de hielo en las relaciones con Bruselas a la hora de defender el ‘brexit’, un iceberg, en realidad. Conocido como “euroescéptico furibundo”, al parecer una nueva categoría política, el hombre se ha ido, dicen, por las restricciones contra el ‘covid’, que sirven hoy en día para justificar casi cualquier decisión política si no hay otra cosa más a mano. Pero dicen que la razón más importante es otra: la frontera de Irlanda del Norte, un asunto en el que se considera desautorizado.

Los negociadores viven momentos difíciles, como los asesores, pues a menudo caminan sobre brasas. Es el camino ardiente de las decisiones políticas, que obliga a veces a andar de puntillas. Creadores de relatos, incluso de la nada, su resistencia no es, sin embargo, infinita. Frost, al parecer, se comportó como un ariete británico, defendiendo un ‘brexit’ indomable en el que, si no creía, terminó creyendo a pies juntillas. Tanto que la prensa ha calificado su defensa de las ideas británicas sobre el polémico Protocolo de Irlanda del Norte como cercana al “fanatismo”, pero a fin de cuentas él sólo estaba defendiendo lo que se suponía la postura oficial. Hasta que la pandemia ha hecho saltar graves señales de alarma en el gabinete Johnson. En política, como en la vida, hay una especie de norma que no debería olvidarse: sin flexibilidad uno corre el peligro de quebrarse.

La visión dogmática de la política (emocional, también) es una completa desgracia. Tiene que ver con comportamientos autocráticos o pretendidamente moralistas, y suele beber de la proclamación del pragmatismo sin matices, es decir de una visión ignorante de la realidad. Cualquier ciudadano debería denostar la política dogmática, pero ha hecho fortuna en algunos lugares, donde los gobiernos poco enérgicos, o poco amigos de las frases bonitas, han sido identificados estúpidamente como débiles. Un viejo truco. Siempre llega alguien dispuesto a salvarnos y eso es lo que los hacedores del ‘brexit’ quisieron hacer: salvar al Reino Unido de Europa, convenciendo a la gente de que era necesario hacerlo cuanto antes.

Paradójicamente, la dimisión de Frost, es decir, un nuevo ‘brexit no Frost’, podría ayudar a resolver los asuntos fronterizos en Irlanda del Norte, porque Johnson ya no quiere entrar en más batallas. Al menos, de momento. Londres suele llevar los asuntos ‘post brexit’ con Bruselas casi hasta el extremo, como hizo con la propia negociación, pero eso es más complejo si tu gobierno presenta síntomas de decadencia. Johnson ha resistido, a su manera, pero han indicios de que su gobierno ha entrado en algo parecido a una descomposición, en parte por la pandemia, sí, pero también por el estilo del presidente, sin duda particular. Aunque no es sólo el estilo, ni la estética: es, claro, el fondo. Y el fondo se parece al caos. También en opinión de los laboristas, que no están, desde luego, para tirar cohetes.

Es muy cierto que Boris se ha visto obligado a convivir con el oleaje que el ‘brexit’ necesariamente iba a desatar. A pesar de la potencia económica del Reino Unido, los síntomas son preocupantes y nada daña más que un liderazgo que se percibe como caótico. En Shropshire, un feudo inexpugnable en doscientos años, acaban de perder las elecciones parciales. Si el adiós de un Frost desconcertado con su jefe permite un deshielo con Bruselas, quizás haya una oportunidad. Para la cordura siempre hay tiempo.