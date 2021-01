No había sino hielo por doquier

LOS apocalípticos dicen que sólo nos faltaba Filomena. Que el ritmo no pare. Hay una tendencia irrefrenable a asomarse al acantilado, incluso en la meseta, en las balconadas que descubren enjutas choperas invernales como mástiles de buques detenidos por el hielo. Ya puestos, empezamos el eslalon de 2021, cuesta abajo y sin frenos, decían en mi infancia. Y eso que enero venía a ser la metáfora de lo contrario: una pendiente imposible de escalar.

Ahora se junta la escalada y la desescalada. Sánchez salió e hizo una descripción técnica del asunto, pero ya las televisiones nos lo habían contado todo, con testimonios crudos y no poco cabreo, micrófonos y botas altas a pie de calle. La cuesta económica tira hacia arriba más que un ochomil, como nos confirmaría Chus Lago, de la que siempre habla Rosa Montero con admiración. Pero las montañas se suben buscando la libertad y ahora mismo sólo escalamos huyendo del naufragio. Eso sí, la nieve ha bajado hasta nosotros.

En los informativos escucho que la OMS predice un 2021 aún peor que 2020. Lo barruntábamos, o sea. No es por aguar la fiesta, quizás es más bien por prevenir. Lo malo es que el personal no tiene un aguante infinito: pronto se darán cuenta de que somos seres humanos. Claro que la salud es lo primero, nadie lo pone en duda. Pero la realidad es que todo está interconectado ahí fuera. El miedo al COVID es pequeño para algunos frente al miedo a la pobreza, a la soledad, o al miedo mismo. Resulta difícil (y muy injusto) tener que escoger entre lo malo y lo peor. El presente está resultando decepcionante, por no hablar del futuro, si es que existe. La demolición del ánimo resulta perniciosa para cualquier equilibrio y para cualquier progreso.

En la calle, la gente real. Llevan picos y palas, y me recuerdan que todo empieza por la dignidad del trabajo con las manos. Como decía Seamus Heaney (aunque él hablaba de los cortadores de turba: “¡vive Dios que el anciano sabía manejar una pala!”), mi padre cavaba durante horas sin levantar la cabeza. Por la noche, la hierba recién cortada para los animales perfumaba nuestros sueños. Ya entonces el frío bajaba en enero sajando la piel con flor de cuchillo.

Nunca pensamos que habría un cielo protector para nosotros, por mucho que arreciase el temporal. Tal vez siga siendo una ilusión. El juego infantil de abrir un camino en la nieve, que me hacía tan feliz, me lleva hoy a los ciudadanos que pican el hielo en las calles de Madrid. Y no sólo de Madrid. Gente digna en las calles. Ojalá nunca sean engañados, ojalá conserven la serenidad de un campesino frente al aullido del invierno.

Pero los temporales que nos acechan son probablemente más feroces. Se fundirá la nieve mucho antes de que desaparezca la desesperanza. De momento, un elogio para el ciudadano anónimo, para el que busca el bien común en su modestia. Mientras, como Coleridge, nos sentimos a bordo de un viejo buque fantasma cuyo timón apenas controlamos: “Y entonces vinieron juntas bruma y nieve, / y con ellas un frío portentoso; (...) Y entre ráfagas, los riscos nevados / despedían un fulgor agonizante; (...) no había sino hielo por doquier”. Sólo esperamos que el frío de enero no hiele nuestro corazón.