“No hay justicia ni protección para menores abusados”

Hoy mi hija menor de edad ha comparecido ante tres mujeres (fiscal, jueza y secretaria) a solas, en el juzgado de instrucción número 3 de Ourense, por abuso de un familiar.

Las personas que tutelan a esta menor, entre las que yo estoy, no podemos estar más indignadas ante la falta total de profesionalidad, ética y empatía que estas tres señoras han tenido con la niña en su declaración. Cualquier persona en tales circunstancias se encontraría sumamente nerviosa y con dificultades para expresarse; en una menor, este estado todavía es más intenso, pero esta falta absoluta de empatía no se queda ahí, sino que continúan con una auténtica falta de profesionalidad y ética que se

merece una denuncia, queja o reclamación ante los órganos correspondientes.

No sólo la intimidaron cuando se dirigieron a ella, diciéndoles que iba a declarar contra un abuelo, recalcando bien la palabra, sino que la interrumpía constantemente sin dejarla hablar, ponían caras extrañas y de incredulidad cuando la pobre niña intentaba expresar sus sensaciones, ante unos hechos contados por ella en los que el familiar la toca de forma totalmente improcedente para su edad, le quitaron importancia haciéndole dudar de las intenciones del familiar y para rematar la faena, le hacen preguntas en las que claramente intentan sonsacar información acerca de otras intenciones que pudieran existir tras la denuncia (capricho de chiquilla que no quiere ver a su abuelo los fines de semana que le toca con su padre porque prefiere estar con sus amigos de otra localidad).

Después de dos años en los que la menor no tuvo la fortaleza ni la capacidad de contar por lo que estaba pasando cada 15 días, y con una tremenda disonancia cognitiva (señoras del Juzgado de Instrucción número 3, lean un poco y aprendan, que es su labor profesional, y más en un ámbito tan delicado como la violencia de género), cuando, por fin, lo cuenta, y se acude a la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer), que a su vez, lo pone en conocimiento de juzgados, la menor tiene que pasar por esto. NO HAY JUSTICIA NI PROTECCIÓN PARA LOS MENORES ABUSADOS. Y luego las noticias dan titulares de que las mujeres no denuncian..y cuando denuncian!.. se encuentran con estas “profesionales” que supuestamente deben defenderlos. BASTA YA!!!! JUSTICIA!! Pero de la BUENA.