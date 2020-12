NO. No es cierto que la pandemia y las circunstancias del presente, signifique esto lo que signifique, se vayan a llevar por delante la enseñanza tal y como la conocemos. Y, dentro de la enseñanza, la universidad. No soy tecnófobo, más bien lo contrario, pero no me adhiero febrilmente a los dictados de la moda y a las ingenierías mediáticas. La tecnología cambia y cambiará los estilos de vida, la vida misma, pero hay cosas que deberían permanecer, o, al menos, que no deberían ser sustituidas por otras precipitadamente. La urgencia del presente no debe inducirnos al vértigo irreflexivo. Demasiadas actitudes irreflexivas están en marcha.

Concuerdo con Heather McGowan en que el conocimiento es nuestro principal patrimonio. Que la enseñanza es para toda la vida, y que nada se termina definitivamente por terminar un grado, no digamos un máster. Pero mucho empieza ahí. Admitamos que saber es la carrera de la existencia, hasta el último día. Concuerdo también con ella, siguiendo el reportaje de José María Robles en ‘El Mundo’, en que “el aprendizaje es la nueva pensión”. Y, desde luego, es posible que los trabajos cambien varias veces durante la vida de la gente, que ya nadie se dedique a una sola cosa, sino a varias.

Esta afirmación, confirma aún más mis pensamientos. La tecnología nos cambia y nos cambiará, pero hay esencias que deben permanecer. No nos pongamos estupendos. No nos creamos que todo vendrá a través de la distancia, las pantallas, que ya no tendrá sentido la presencia física, ni siquiera los libros físicos, y, sobre todo, no nos creamos que los cursos coyunturales, orientados a sectores concretos del mercado, o el impacto interesante del ‘e-learning’, van a ser la solución de todo, el motor definitivo de un cambio que convierta en obsoletos los campus actuales. Sin duda habrá adaptaciones, sin duda el conocimiento se mueve, pero cometeremos un grave error si consideramos que muchos de los valores de la universidad clásica pueden ser alegremente sustituidos, reemplazados sin más.

Más bien, creo en la cooperación de todas estas herramientas y sistemas. Si ya hemos hecho suficiente daño a los sistemas educativos con el deterioro progresivo del conocimiento humanístico y filosófico, no tengo dudas de que algunos pretenderán reducir el conocimiento a un conjunto de habilidades que sirvan para las coyunturas del mercado. Eso no es la universidad.

Las profesiones se ejercen como resultado de los conocimientos adquiridos, no sólo en las universidades, en su caso, sino de otras muchas maneras, pero una universidad ha de ser ante todo un centro donde se adquiere el conocimiento y las artes para la vida, no un simple proveedor de profesionales para el mercado de trabajo y para un empleo concreto. Es mucho más que eso. Tiene que serlo.

Claro que el aprendizaje ha de ser durante toda la vida, pero, paradójicamente, se quiere sustituir el poso académico por el nuevo prestigio de la formación directa para ciertos nichos del mercado laboral. Eso puede ser formación, pero no formación universitaria en el sentido etimológico. Estamos ante una clara falacia que se quiere justificar con la lucha entre lo nuevo y lo viejo. Ya se sabe, maniqueísmo y simpleza: eso que tanto se estila.