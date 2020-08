No nos queda otra

LES ruego a ustedes que me disculpen, pero no logro empezar ninguna mañana sin desánimo. A la más primera de las horas abro los informativos radiofónicos y, casi inmediatamente, la versión digital de los principales periódicos, incluido este, claro está. Y el recuento de lo que hayan podido suponer las últimas veinticuatro horas en la evolución de la pandemia del covid-19 me resulta, por lo menos, preocupante: muy pocas veces las cosas van a mejor de lo que habían ido. Y si todo eso coincide en el día en que me toca escribir esta columna, como hoy, siento el agobio de no tener nada positivo que decir a quienes la lean. Puedo llamarlos a la calma más que a la confianza, lo que quizá pueda valer para un día pero no para muchos más. Cuando menos a mí, se ve va acabando la paciencia.

Si por lo menos pudiese ver que se van tomando decisiones que, a pesar de las dificultades que plantea todo reto inesperado, indujesen a pensar que se avanza según se aprende, quizá pudiese dejarme consolar por la sensación de que se hace lo que se puede, lo que, sin alcanzar a que fuese poco o bastante, pero teniendo en cuenta que en su historia de la humanidad ya pasó por cosas como esta y las superó, podría relativizar mi desazón. Pero no. Las noticias de cada día, como mucho, llaman a mantener levantada la guardia. Y eso, para mí paciencia menguante, no basta. Los dichosos “brotes” son alertas ininterrumpidas sobre la imprudencia. Bien que siento decir lo que digo, pero hay gente que parece tonta del todo. ¡Y que aún por encima lo manifiesten airados en las plazas públicas, ya es demasiado!.

El otro día celebraron los católicos la festividad de San Roque, cuyo estandarte izaron contra algunas de las peores plagas que pareció Europa. Quizá ellos tengan más confianza que yo, aunque sólo sea simbólica; ellos pueden confiar mientras que yo, que sólo dispongo de la experiencia científica, no del aliento de santo, sólo puedo esperar. Y esperar llega un momento que cansa. No es lo mismo una cosa que otra.

Pero es lo que hay. También puede que lo malo de mi situación sea lo de ser un simple espectador, sin más implicación que la de ver como los demás se esfuerzan. Quizá sea eso. Y aunque tampoco me consuela, sí que me basta para decirles que no me hagan mucho caso: al fin y al cabo, sólo voy de oídas. Y, aunque sólo sea por eso y por respeto a los que sí se implican, oigan: perseveren, aguanten, con prudencia y con paciencia, por menguante que esta sea, porque no nos queda otra.