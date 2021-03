No olviden los años más oscuros

HACE aproximadamente dos años la figura de Antoni Gaudí me llevó hasta Xavier Güell. Xavier es el bisnieto de Eusebio Güell, uno de los mecenas principales del arquitecto de Reus. Fraguamos una buena amistad hablando de Gaudí, del que Xavier había escrito una extraordinaria biografía sentimental, pero pegada a los hechos, aunque es verdad que Gaudí era enigmático en todo cuanto hacía.

Recorrí con Güell los interiores de la Casa de Botines, un cofrecito modernista en el corazón de la ciudad de León, donde presentamos la obra. No fue recibido Gaudí precisamente con entusiasmo en su época: muchos locales lo vieron atrevido en las formas y opaco en el trato, pero ahí estaba su amigo, Juan Bautista Grau, el obispo de la diócesis maragata, también de Reus. De no haber sido por esa coyuntura, casi no habría obra de Gaudí fuera de Cataluña, excepción hecha, claro está, del Capricho de Comillas.

Ayer sábado, atravesando el espinazo de la pandemia, volví a conversar largamente con el gran Xavier Güell, tan apasionado como lo fue el mecenas Eusebio, su bisabuelo, como lo fue el críptico e inabarcable Gaudí. Xavier dice frases cargadas de energía, pero al tiempo es muy preciso en sus palabras, como corresponde, quizás, a un director de orquesta acostumbrado a leer partituras en las que se levantan grandes edificios del arte, grandes hoteles, como decía E. M. Forster de la literatura, con la matemática minuciosidad de la música.

Generoso y lleno de pasión creadora, como un renacentista, Xavier Güell me cuenta su proyecto, su tetralogía sobre la guerra, que ha empezado a publicar Galaxia Gutenberg. Son libros que penetran en la médula de músicos geniales, aunque, algunos, no exentos de polémica: Bartók, Richard Strauss, Shostakóvich y Schoenberg. De fondo, la garra cruel de la Guerra mundial. Y el nazismo.

Como creo conocerlo bien, le digo que en estas obras no sólo habla del pasado, de ese instante autodestructivo de Europa, sino del presente. Este es un cuarteto sobre la guerra, ese puñal en el corazón, pero es más un cuarteto sobre la lucha por la libertad.

El primer libro, por ejemplo, Si no puedes, yo respiraré por ti, nos presenta a Béla Bartók, huyendo de la creciente sombra del nazismo, con su mujer, atravesando España, perdiendo las maletas en Portbou, donde llevaba toda su vida, y, sobre todo, la música largamente compilada de rumanos, búlgaros, húngaros y turcos... No se suicidó en Portbou como Walter Benjamín. Siguió camino a bordo de un cascarón oxidado, el Excalibur. Hasta llegar a Nueva York, nevada y fría. Allí notó Bartók la soledad, pero había escapado de algo mucho peor: las dictaduras de Hitler, Mussolini y Horthy.

La infinita crueldad de los años cuarenta le recuerda a Xavier Güell que no estamos libres de nada. Que todo es frágil. Quizás sólo la música pueda salvarnos. Me gusta porque no habla con ese cortoplacismo tan propio de la mayoría de los políticos. Se avergüenza de este presente ridículo, cargado de pequeñas mezquindades. Piensa como el viento poderoso de la música de Bartók. Cree que cada cosa que creamos puede redundar en un mundo mejor. Le aterra lo que hemos hecho a la naturaleza. De nuevo estamos en una gran encrucijada por la libertad. De otra forma, pero ahí estamos. Aquellos exilios nos recuerdan qué fácilmente podemos destruirnos, cómo la libertad es la lucha diaria. Ahora y siempre.