¿No se atrevió Yolanda?

NO HABÍA MINISTERIOS más mortecinos que el de Consumo y Universidades ni ministros más intrascendentes que Alberto Garzón y Manuel Castells. Al primero aún le salva que de vez en cuando graba un video que se convierte en trending topic; es decir, que genera encarnecido debate. Del segundo poco más que reseñar que es más conocido por sus ausencias que por sus presencias aunque una de sus últimas perlas, “el próximo curso será presencial con medidas extraordinarias”, hizo reír/llorar a los rectores.

Garzón se sienta en el Consejo de Ministros como parte del cupo que le corresponde a esa IU en la que llegó a presidente por falta de candidatos, mientras que Castells lo hizo por el empeño de Ada Colau de que estuviera un sabio.

Cuando Pedro Sánchez plantea a Yolanda Díaz que es necesario reestructurar el Ejecutivo al comprobar que en las encuestas los socios de la coalición están desplomándose y que la suma PP+Vox empieza a dar, la ferrolana está de acuerdo. Hacen números y en el grupo de cambios hay que meter a dos de la cuota de UP. Está claro a quienes.

Pero la ministra de Trabajo tiene que pasar por el filtro de las dos I, Ione Belarra e Irene Montero, y, como se imagina el lector, la respuesta que recibe es una sonora carcajada. Yolanda puede, Pablo Iglesias la facultó como máxima representante de los rupturistas en el Gobierno, tomar la decisión.

En el PSOE le garantizan respaldo total pero no da el paso, no se atreve. Ella no es nadie ni en IU ni en Podemos y ni siquiera tiene garantizado ser la candidata a la presidencia que anunció el exlíder supremo. Mejor no moverse. ¿Se lo perdonará Sánchez o se lo tendrá en cuenta? aNTÓN TRABANCA