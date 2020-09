CUÁN lejanas, cuán arcanas están hoy las ideas. No se piensa. Se improvisa. Se lanzan órdagos por segundones sin pensarlo, o de pensarlo, se manipula a la opinión pública, al tiempo que se le asusta. No importa. Hace mucho que el ciudadano es un mero monigote atrapado entre la desidia propia, vergonzosa, y la manipulación política, mediocre. Y así nos va. Y de nada sirve quejarse, porque usted y yo, y el resto, lo permitimos. Hace mucho que desistimos voluntariamente de crear una sociedad civil firme, presente, flexible pero sobre todo, objetiva que vele por los derechos y los deberes de una sociedad y que preserve los valores de sus instituciones y quiénes temporalmente ocupan puestos públicos.

No se ha querido que la acción política y social recaiga en otros agentes que no sean los partidos y unos sindicatos que ya hace mucho que perdieron su posición en el tablero. Los primeros no son sino verdaderas máquinas monolíticas del pensamiento-ocurrencia única, toda vez que las ideologías ya no existen, y que aplastan internamente toda discrepancia. Modelos que también se han exportado a lo privado y a no pocos segmentos. Y al mundo del lobismo, más inteligente que todo lo anterior y que vela únicamente por su interés sin importar en demasía el del resto, que no es sino el de todos.

Entramos de lleno en un mazazo de la pandemia. Estamos empezando a ver datos de marzo, pero no se enmienda el paso. Ya nadie sale a aplaudir, pero lo que es peor de todo, es que no se quiere escuchar el grito de cientos de profesionales sanitarios que están poniendo el grito en el cielo de la falta de medios y recursos personales y materiales, aparte de la saturación hospitalaria que empieza a ser tan creciente como preocupante.

Hace meses las comunidades se quejaban del comportamiento del Gobierno central y no les faltaba razón en algunas cosas, no en todas, ahora, éste desde que delegó y se atrincheró, y todo el peso de la gestión de la pandemia recae en las comunidades autónomas ve, contempla y espera desde la distancia en cierto sentido presente, y aquellas gritan y empiezan a ver como el argumento de que solo se atacaba a una comunidad y se la dañaba al presentar los datos, se está convirtiendo en una auténtica catástrofe de improvisación y engaño. Nos quejamos de todo, pero solo vemos y queremos ver la paja, perdón, la viga, en el ojo que nos interesa ver aunque perdamos la pestaña izquierda.

Faltan ideas, sobran mucha inquina y mediocridad política y discursos absolutamente vacíos. Estamos sufriendo gestiones que dejan mucho que desear y de nuevo una manipulación vergonzosa de datos y situaciones entre medias tintas no publicables, contradicciones de gobierno recurrentes en diferentes estratos y una ausencia absoluta de liderazgo en muchas regiones. No se sabe gestionar porque al frente no hay gestores, sino diletantes del gasto público, de la poltrona y del coche oficial pero sin el aplomo, el conocimiento y mérito alguno que es peor.

No hay autocrítica. Solo hojarasca. Mucho descaro y cinismo hipócrita. Pero lo peor es que estamos en puertas de momentos muy inciertos. Y el ciudadano se siente, una vez más, solo. Olvidado y posiblemente perdido. Y eso ya no es una idea clara, sino una nítida percepción de la realidad.