No ven lo que todo elmundo ve

PORTUGAL se encamina a la celebración de elecciones anticipadas después de que los partidos de izquierda hayan rechazado hace unos meses el proyecto de Presupuestos del primer ministro socialista Antonio Costa. El ejemplo portugués es sintomático de lo que les pasa a los partidos de izquierdas tan dados a mirarse el ombligo, a operaciones de sorpasso, a la búsqueda de mayorías absolutas que ya son prácticamente irrealizables, y otra serie de maniobras que a lo único que conducen es a la inestabilidad, a la pérdida de tiempo y sobre todo al auge de la extrema derecha.

Los partidos a la izquierda del Partido Socialista Portugués, el ortodoxo Partido Comunista y el Bloco de Esquerda negaron el apoyo a los socialistas porque dicen que las cuentas no son nada progresistas. Las encuestas no predicen en ningún caso una mayoría absoluta al PSP aunque le conceden un leve repunte, al tiempo que indican que la suma de los partidos a su izquierda saldrá debilitada, a pesar de que su principal petición es que se acaben con los corsés impuestos por los hombres de negro en la Gran Recesión. Para su fortuna el derechista Partido Social Demócrata y la ultraderechista Chega no alcanzan el nivel de alternativa.

No haría mal la izquierda española en mirar hacia Portugal. Lo hizo Pedro Sánchez cuando en 2016, como recién secretario general del PSOE, acudió a Lisboa a visitar a Antonio Costa para apoyar la geringonça y a tomar nota acerca de cómo fue posible. Ahora el pragmatismo del PSP y su primer ministro choca con el maximalismo de los partidos a su izquierda. Y en España ocurre otro tanto.

Por ver al PSOE ciego, el resto de socios tienen la tentación de predisponerse a quedarse tuertos. Y lo que es peor para ese espectro ideológico, la derecha y la ultraderecha española sí son alternativa de Gobierno con lo cual todas sus reclamaciones quedarían aparcadas.

Si una de las grandes preocupaciones de la izquierda es el fortalecimiento de la extrema derecha nada mejor para los intereses del partido de Santiago Abascal que empecinarse en minar su propia credibilidad y favorecer que Vox pase a condicionar la acción del Gobierno del PP como hace en Madrid o en Andalucía.

Estas circunstancias que todo el mundo ve, como recogen las encuestas, aunque las elecciones puedan estar muy lejanas, los únicos que no las aprecian o las desprecian son los partidos concernidos. Ni el PSOE volverá a la mayoría absoluta, ni Unidas Podemos o cualquier Frente Amplio cumplirá el sorpasso al PSOE, salvo catástrofe, y a los independentistas solo les quedaría volver a las algaradas.