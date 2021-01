Nochevieja a Cachitos

SIEMPRE me ha hecho gracia que el minuto de gloria de las uvas de Nochevieja alcance una gran consideración entre las emisiones televisivas del año. Es apenas un suspiro, trufado cada vez más de publicidad, en el que se dicen cosas esperables, aunque quizás este año Ana Obregón marcó la diferencia. Ha sido un año de mucho luto, ella tenía también un luto personal, y es cierto que decidió estar ahí: un respeto para eso. Pero, por lo demás, la ceremonia de las uvas, televisivamente hablando, no es más que un instante sobrevalorado, aunque necesario para lograr esa comunión cronológica de todo el país.

Este año, además, había que asegurarse muy bien de que 2020 quedaba definitivamente atrás, y de que la última campanada barría este horror. Imagino que, dadas las circunstancias, la mayoría de las familias habrán combinado las uvas televisivas con las videollamadas a familiares y allegados, como si fuera un España Directo. Estar atentos a tantas pantallas complicaba la cosa, de tal forma que, en mi caso, casi me perdí lo de la tele por atender a las imágenes de amigos y familiares emitidas desde un par de lugares lejanos, y por mantener las conversaciones. De fondo, claro, la televisión. Toda la noche se oyeron pasar ‘cachitos’. Lo mejor, de nuevo.

Las uvas constituyen un símbolo y un rito muy adecuado y muy celebrado. Con ellas se atraviesa la puerta del tiempo, del deseo, de los sueños, y se piden cosas, como cuando se salta sobre las brasas de San Juan. Se espera abundancia y suerte: este año más que nunca. Que después nos muestren vestidos más o menos sonados (Pedroche hizo de esto derroche, y no me parece mal: es, a fin de cuentas, el centro de su actuación), no deja de ser parte del decorado, tan breve como intenso. Con las plazas vacías, no cabía enseñar al público, tanto que ni siquiera a Nacho Cano se le vio demasiado. De los oficiantes, más allá de la serena emoción de Ana Obregón, hay poco que decir. Parece, eso sí, que muchos espectadores dejaron de lado la televisión tradicional y se pasaron a Twitch, a las uvas de Ibai Llanos: ojo al dato, por si indica tendencia, empujada por los gustos de los jóvenes.

El conjunto de la programación de esta Nochevieja no se movió de lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Se repite casi al dedillo el esquema, quizás porque funciona, o quizás porque no hay otro mejor. Como me viene pasando desde hace mucho tiempo, terminé concluyendo que lo mejor fue ‘Cachitos de hierro y cromo’: sí, son retales, como sucede en el resto de los canales... pero qué retales. Puro caviar para nostálgicos. O para olvidadizos. Y, sobre todo, qué rótulos. Ah, el humor propio... esa joya. Esta, y no otras, es la gran tradición catódica de la Nochevieja.

En general hubo mucho refrito, pero alejado de esos ‘Cachitos’ de elegancia dorada. Salvo, por supuesto, una cosa. La entrega navideña de José Mota, sencillamente soberbia. Sé que su humor no gusta a todos (que algo guste a todos suele ser un mal síntoma), pero la otra noche estuvo sembrado. ‘Hay un mediocre en mí’ me pareció una pieza maestra. Como siempre, anduvo surrealista, delirante y audaz en la sátira, que tanta falta nos hace para sobrevivir. Y que tanta falta nos hará en estos doce meses, a buen seguro.