Máxica e mística, nobre e imperiosa sede catedralicia. Se non existira houbera mesmo de ser reinventada e feita pedra a pedra. Única i enfeitizo subrime. Historia e tradición. Rúa a rúa, entre ruelas e prazas. Contos e versos esculpidos século a século, górgolas cantareiras mentres repica a choiva miúda. Noite en Compostela, en tantas e tantas Compostelas, agasallo infindo dun mar de estrelas. Refulxe a prata dos baldaquinos, oulean os anxos da praza e bailan os profetas con sus ollos comunicantes. Limpa e maxestuosa fachada do ceo. Baile de pantasmas na vella Quintana de vivos. Só Santiago de Compostela, terra de estrelas e peregrinos. Linguas e mares do alén. Paixón e agarimo de eternidades infindas.

Soa a Berenguela tañe o brumor da oleaxe silenciosa da historia. Calan os homes ante tan vigorosa chamada. Son seco e forte que rompe e abate cadeas. E voltan con reviravoltas as campás a compoñer a melodía da vida mesma nun coro celestial de anxos adormecidos no regazo do ceo.

Santiago. Santiago. A bela cidade porticada, testemuña silente de vidas pasadas e por vir. Máxico e místico, sede da cultura, da razón e da beleza epicúrea e purpurada. Dorme o apostolo contemprando o paso dun tempo sen memoria e os homes e mulleres en procura dun camiño e unha aperta de fraternidade. Todalas rúas e vieiros ate ti conducen, patrón e amigo.

Noite en Compostela. Algarabía nas rúas, troula e ledicia con Fonseca ollante e vixiante entre libros e letras. Pasado e presente. Século a século, sempre a carón de nós. Estrela e guía.

E segue a chover na vella i empedrada cidade cunha vez cantou o poeta asasinado na noite prateada da vergoña e os silencios roubados. Chove nas nosas vidas a carón da vella lareira familiar. Mil e unha vez habría que inventar Compostela. A cidade hospitalaria e aberta ao mundo e os mundos onde ninguén é de forma. Mateo, mestre e maestro de pedra. A pedra con retazos e pegadas de vida. As nosas vidas. Santiago de Compostela.