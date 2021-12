Non todo é cambio climático

SUCEDEU en Asturias hai poucos días e as moitas similitudes que temos coa autonomía veciña, así como as conclusións xerais que se van tirar do acontecemento, vanme permitir escollelo como motivo para este artigo de opinión. As fortes chuvias pasadas que alí caeron orixinaron un desprendemento de terra e pedras, o que chaman un argayu, nunha estrada de Tineo, que causou a morte dunha persoa.

O presidente do Principado de Asturias, Barbón, diante da desgraza e sumándose ao coro de lamentacións dos políticos que alí acudiron, afirmaba para un determinado xornal asturiano, que: “Tiene mucho que ver con la situación de cambio climático, que es evidente... Ahora, las precipitaciones se agrupan en pocos días pero en tal cantidad que suponen una acumulación de agua que genera precisamente el problema de los argayus”.

O dirixente asturiano tivo a mala sorte de que nese mesmo xornal, cinco páxinas máis adiante, unha profesora de Xeodinámica Externa da Universidade de Oviedo, aseguraba nunha entrevista, coa debida prudencia científica, que despois de estudar máis de 3.000 argayus asturianos, non se podía asegurar que na actualidade fosen máis frecuentes polo que, engadiría eu agora, a causa do cambio climático teriámola que poñer bastante en cuestión.

De todas maneiras, habería que dicir en apoio do presidente asturiano que esa afección dos representantes públicos a botarlle na actualidade a culpa ao cambio climático, cando se atopan diante de calquera evento meteorolóxico extremo, está moi espallada nos medios e non só por parte de xornalistas e comentaristas, senón que os mesmos científicos, sen pensalo dúas veces, acoden con frecuencia de máis a esa causa para xustificar calquera calamidade climática.

A realidade é que esas relacións co cambio climático non son tan sinxelas de establecer porque, mentres que as situacións extremas relacionadas coa elevación da temperatura da atmosfera, como poden ser as ondas de calor, están estatisticamente moi ben xustificadas, outras, como son as relacionadas coa auga (inundacións ou secas, sobre todo) non o teñen tan fácil.

O propio IPCC no seu último informe distingue claramente os eventos extremos relacionados coa calor, que cualifica de moi probables de aqueles outros relacionados coas precipitacións que serían só probables, o que quere dicir que, sen desbotar a causa do cambio climático, poderían existir outras que xustificasen a aparición dos fenómenos extremos.

Por outra parte, a variabilidade espacial dos eventos extremos relacionados coas precipitacións é moi elevada, polo que sería necesario para obter conclusións máis seguras, ter estudos dun certo detalle segundo as diferentes rexións climáticas. En España hai un traballo recente de Oria (2019), que con 839 estacións de AEMET e para o período (1969-2018) atopa que para as precipitacións diarias extremas non existe un patrón de comportamento estatisticamente significativo, como semella que ocorre para todo o hemisferio norte do planeta, onde se aprecia nos últimos anos un incremento deste parámetro.

Que nos quere dicir todo isto? Que con elementos de tanta variabilidade como son as precipitacións só podemos obter conclusións seguras cando dispoñemos de amplas series de datos (20 ou 30 anos, como mínimo) e con tendencias relativamente firmes. Se non é así, podemos falar de orientacións probables (que non seguras), que só o paso do tempo e o amoreamento de datos significativos podería chegar a desvelar.

Por iso, se agora dicimos que o incremento de precipitacións intensas dos últimos anos non está estatisticamente probado para España, pode que dentro dalgún tempo, cando teñamos máis datos, haxa que dicir todo o contrario. Así é a ciencia e así progresa: lentamente, mesmo contraditoriamente, pero ao final con enunciados que sempre terán a realidade como aval.