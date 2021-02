ALGO estamos haciendo mal, o mucho. Lo peor, seguir insistiendo en ello. Creo que hay que cambiar muchas cosas, sobre todo aquellas que nos alejan de cualquier atisbo de felicidad, aquellas que parecen imponernos la tristeza. No, no es la pandemia. Es la sobredosis de información, es ese permanente marear la perdiz. Esta edad de vértigo no conoce el término medio. Nos alimentan como a ocas, quieren que engordemos de realidad, la grasa de los días. Tenemos el cerebro reventón de los dolores y las escorias. No podemos con el alma ni con el corazón. Nos comemos el horror, nos alimentamos del picadillo cotidiano. Nos quieren bien nutridos con esta comida rápida.

Caemos en ese gran error, uno más. El error de consumir lo que nos echan. Hay que decir que no. Renegar de lo que nos conduce al miedo. La política que no cura, que no ayuda a despreocupar al ciudadano, simplemente no sirve. Se pide mucho a los ciudadanos. No sólo económicamente. Se les demanda un esfuerzo sobrehumano, continuado, mucha resiliencia y a cambio hay pocas alegrías. Para ese viaje no hacen falta tantas alforjas ni tantos discursos banales. Para eso, ya nos arreglamos nosotros.

La realidad se ha oscurecido y en lugar de calmarnos, el ruido no deja de aumentar. Hay que renegar de la instrumentalización política de la realidad. Hay que abominar de todo aquello que nos aparte de lo afectivo y lo compasivo, hay que eliminar la toxicidad de los enfrentamientos como se elimina un veneno o un pesticida. Hay que alejarse de los debates pueriles, del intento de volver una y otra vez a las discordias de las que sacan beneficio sólo algunos. Ignoremos las propagandas, los mensajes interesados, el ruido de las redes. Pasemos olímpicamente de lo maniqueo, de la vulgar simpleza de algunos, de la falta de matices que nos embrutece y manipula.

Gran parte del lenguaje se ha desgastado: los materiales de la comunicación están exhaustos. Hay palabras y frases que han perdido el brillo y la riqueza, que sólo rellenan vacíos. No veo una preocupación excesiva por el lado emocional de la gente, se da por hecho que todo lo resistimos, se nos convoca a levantar las vigas maestras, se piden sacrificios hasta el infinito. La incertidumbre se considera un ingrediente inevitable de la sociedad actual y de la futura, y es cierto que no hay muchas certezas, pero los seres humanos necesitar saber algo de lo que va a pasar mañana. No se puede vivir eternamente sobre la frágil línea que separa el éxito del fracaso, el bien del mal, es necesario un terreno liberador, un lugar lleno de flores y de pájaros.

Es verdad que es la gente la que salva a los pueblos, pero no puede ser que tantas, tantas personas, sigan levantándose cada mañana envueltas en los negros ropajes de miedo. Hay un gran daño económico, la peste es muy cierta, hay colas del hambre y hay, también, un gran destrozo del equilibrio emocional, que a veces no se considera. Hay que hacer la vida más fácil, librar al ciudadano de tanto ruido, de tanto lenguaje desalentador. La política debe abandonar su guerra y amoldarse a la vida de la gente. La vida es muy corta, bastante injusta, y no podemos pasarla entre el ruido y la furia.