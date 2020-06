Nos ámbitos urbanos

CONTINUA a se sentir aínda a íntima sensación da tensión psíquica producida pola plena visión da desertización de rúas, prazas e espazos urbanos no prolongado período da paremia global en fase de contaminación. Neste caso moito máis, a vida urbana esixe un tipo de habilidades bastante especial e sofisticada que Richard Sennett consignou baixo o rótulo de civilidade, ou sexa a actividade que protexe mutuamente ás persoas e que non obstante permítelles desfrutar da súa mutua compañía.

A civilidade, coma a linguaxe, non pode ser privada. Antes de converterse nun arte aprendido individualmente e practicado privadamente, a civilidade debe ser unha característica do contorno social. O contorno urbano debe ser cìvil para que os seus habitantes poidan aprender as difíciles destrezas da civilidade.

Cabe preguntarse que significa que o entorno urbano sexa civil e, polo tanto, un lugar hospitalario para a práctica individual da civilidade. Neste senso significa, fundamentalmente, a provisión de espázos que a xente pode compartir, sen que se lle inste, prema ou obrigue a se desenmascarar e soltarse, expresarse, confesar os seus sentimentos íntimos e exhibir os seus pensamentos, soños e preocupacións máis profundas.

Nembargantes, tamén significa unha cidade que se presenta ós seus residentes como ben común que non pode ser reducido ao conglomerado dos propósitos individuais e como tarefa compartida que non pode realizarse polo medio dunha multitude de propósitos individuais, como unha forma de vida con vocabulario e lóxica propios e coa súa propia axenda, que é e debe seguir a ser más extensa e máis rica que calquera preocupación ou anhelo individual, de xeito que usar unha careta pública é un acto de compromiso e participación e non de descompromiso, unha retirada do verdadeiro eu, que escolle por se saír das relacións e o involucramento mutuos, unha manifestación do desexo de se quedar só e deixar sós aos demais.

En palabras de Richard Sennett (The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life): As imaxes de solidariedade comunitaria fórxanse para que as persoas poidan evitar o deber de se enfrontar mutuamente. Mediante un acto voluntario, unha mentira [como as que aparecen nalgúns medios informativos] si se quere, o mito da solidariedade comunitaria deu aos humanos modernos a oportunidade de ser covardes e ocultárense dos outros.

A imaxe da comunidade é purificada de todo o que puidera expresar diferencia, e máis aínda conflito, en canto a quen somos nosoutros. Deste xeito o mito da solidariedade comunitaria é un ritual de purificación.

A trampa, nembargantes, é que “o sentimento de identidade común [...] é unha falsificación da experiencia”. Deste xeito, os que idearon e supervisan os templos do consumo son, de feito, mestres do engano. Estas condicións de vida impulsan á xente a buscar exemplos, non líderes. Nas súas mans, a impresión convértese en absoluto: non é necesario formular máis preguntas; si se formularan, ficarían sen resposta.