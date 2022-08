Nosotros, los buenos espartanos

La historia es la reconstrucción del pasado a través de los distintos tipos de restos que nos ha dejado. Pero los datos que nos transmiten deben ser enmarcados en diferentes tipos de relatos y estudios, para poder darles un sentido. Y eso no es posible si no utilizamos a la vez nuestra imaginación para conseguir evocar unas ciertas imágenes de los tiempos pretéritos. No puede haber historia si no existe una cierta pasión o interés por lo que ella estudia, y esas pasiones que son los motores de la historia suelen ser las que nos impulsan a intentar hallar en nuestros antepasados algo de nosotros mismos.

En los casos de las historias nacionales, esas proyecciones hacia el pasado son muy sencillas, pues el lector, gallego o español, por ejemplo, siempre aspira a reconocerse en los distintos momentos que abarca el relato histórico. La cuestión es mucho más compleja cuando lo que estudiamos son culturas que nos resultan ajenas, como podrían ser los antiguos egipcios, griegos o romanos, porque lo que entonces ocurre es que necesitamos crear imágenes de esas culturas que nos sirvan como precedentes de la nuestra, para poder decir, por ejemplo, que: “los griegos eran como nosotros”, o que: “aún seguimos siendo griegos”.

La historia de Grecia se escribe confrontando dos modelos opuestos, Atenas y Esparta, y los diferentes países europeos se han identificado con uno de los dos. Los alemanes, por ejemplo, se consideraron continuadores de los espartanos, mientras que los ingleses lo serían de los atenienses. Herederos de esa misma tradición ateniense fueron los padres de la Constitución de los EE.UU., cuando crearon la primera democracia moderna, y los dirigentes de la Revolución Francesa, quienes como ciudadanos se consideraban atenienses, pero como creadores del servicio militar obligatorio también se consideraron espartanos.

Sin embargo, los modernos espartanos por antonomasia fueron primero los prusianos y luego los alemanes, cuando crearon la moderna historia de Grecia basada en las fuentes escritas, las inscripciones y la arqueología. En cierto modo el padre de esta historia fue Karl Otfried Müller, quien en 1824 publicó su libro Die Dorier (Los dorios), que debería haber sido la primera parte de su historia griega dividida por pueblos o estirpes, lo que luego se llamarían razas. Su proyecto se vio desgraciadamente interrumpido por su muerte por insolación en las excavaciones del santuario de Apolo en Delfos. Müller pensaba que cada pueblo tiene una lengua - los dorios el dialecto dorio-, unas instituciones, unos cultos, unas costumbres y un modo específico de entender la vida personal y social, estando todos ellos unidos por un principio o espíritu que los define y da sentido a toda su historia. ¿Qué eran pues los dorios?

Los dorios serían un pueblo de guerreros procedentes del norte de Europa, que habrían invadido parte de la península del Peloponeso y se habrían asentado en ella como una minoría de guerreros que sometió y mantuvo dominadas por la fuerza a las poblaciones anteriores: los ilotas, que trabajarían las tierras para ellos con un estatuto de esclavitud colectiva. Los griegos decían de esos pueblos que estaban entre la esclavitud y la libertad. Los dorios, con su capital en Esparta, eran exclusivamente guerreros. En Esparta no existía la propiedad privada, porque todas las tierras cultivables eran del pueblo que las repartía en lotes entre los guerreros, llamados homoioi, iguales, porque nadie debía en teoría ser más rico que los demás. Cada guerrero tenía unos ilotas a su cargo. Todos los guerreros comían y dormían en sus cuarteles y debían aportar los alimentos que provenían de su parcela asignada, llamada klaros. Apenas tenían vida familiar, y en el ámbito militar se institucionalizó la pederastia practicada entre los guerreros adultos y los jóvenes, que siempre desempañaban el papel pasivo. Esa homosexualidad no eran una opción sexual libre, porque era un paso obligado en el proceso de formación de cada guerrero.

En Esparta se usaban como moneda lingotes de hierro, para dificultar el comercio, pero circulaban ilegalmente monedas de otras ciudades y sus productos, naciendo así una riqueza paralela al orden social. Los espartanos era un pueblo dominante, Herrenvolk, destinado a dominar a campesinos, pastores y artesanos. Debían mantenerse racialmente puros, casándose entre sí y no mezclando su sangre. Y como sobrios soldados debían ser frugales, desconocedores de toda clase de lujos, disciplinados y valientes. De hecho, los soldados que abandonaban la formación en el campo de batalla eran sometidos al escarnio a su vuelta a la ciudad y perdían de hecho sus derechos como miembros de la comunidad.

Esparta odiaba el lujo, la sofisticación y la innovación de la clase que fuese. Su destino era estar periódicamente en guerra, ampliar sus dominios con conquistas militares, como la de su vecina Mesenia, o la isla de Creta, y mantener subyugados por la fuerza y el terror a los pueblos siervos, nacidos para trabajar para ese pueblo de guerreros superiores. Müller creía que Esparta estaba predestinada a unificar Grecia bajo su imperio, pero su misión habría fracasado porque Atenas y sus ciudadanos soldados, que eran campesinos y artesanos a la vez, habrían frustrado su destino creando un imperio marítimo. Esa misión providencial espartana era para él la misma que tendría Prusia, un estado agrario y militarista, en el que los alemanes dominaban a pueblos esclavos en muchas de sus provincias, como futura creadora del Segundo Imperio de la Nación alemana con Bismarck en 1870.

Los admiradores de Esparta en el pasado y presente admiran el militarismo, que consiste no en que haya ejércitos, sino en pensar que los valores militares deben impregnar toda la sociedad, como ha señalado Alfred Vagt: A History of Militarism. Civil and Militar (The Free Press, New York, 1939). Militaristas fueron los prusianos, y luego los alemanes, la Italia fascista, el Japón Imperial, la España de Franco, y otros muchos regímenes dictatoriales, comunistas o no. Ser militarista no presupone tener un ejército más eficaz que el del vecino, sino pervertir los valores cívicos.

Atenas no fue militarista en la Antigüedad, ni lo fue el Imperio Romano o los reinos medievales, porque en ellos los valores militares de la nobleza se consideraban inferiores a los de la Iglesia. Tampoco fueron militaristas ni Inglaterra ni Holanda, ni el Imperio español en América, ni tampoco lo eran hasta hace poco los EE.UU.

La Constitución de los EE.UU. establece que los ciudadanos tendrán derecho a portar armas para formar la milicia, o sea, el ejército ciudadano que luche contra la tiranía e impida su retorno en el futuro. Los ciudadanos armados de Suiza o Israel no son un ejemplo de militarismo, sino ejércitos ciudadanos - que también pueden cometer excesos. Pero si fue militarista la Alemania imperial o la del nazismo, porque el ejército y las organizaciones paramilitares, como las SS, lo controlaban todo. En la URSS había un ejército poderoso y privilegiado. Pero era el PCUS, el partido comunista, quien imponía sus valores y doctrinas, y por eso su régimen no podía ser militarista.

Ni nunca lo habían sido los EE.UU., un país en el que se sigue creyendo que la institución menos corrupta son sus ejércitos. No lo fue porque los valores constitucionales eran los supremos, y porque los religiosos también tuvieron un gran prestigio. Pero ahora está comenzando a serlo. El militarismo norteamericano no es el del país con un ejército ciudadano, sino profesional, y formado en su mayoría por las clases bajas blancas, los hispanos y los “afroamericanos”.

Es en el marco de este nuevo militarismo en el que se está valorando a Esparta y sus guerreros en la historia, la cultura y el arte de los EE.UU. En él los norteamericanos son un nuevo Herrenvolk, o pueblo con derecho a dominar al mundo, justo ahora que lo están dejando de dominar. El militarismo de estos espartanos buenos, y no malos como los nazis, puede ser muy peligroso, porque aúna la fuerza y el mesianismo de un país que nació de los puritanos, una minoría religiosa disidente que se consideraba pura y destinada por Dios a dominar la Tierra. Y es peligroso, porque, como dijo B. Pascal: “el hombre no es un ángel ni una bestia, y quien hace de ángel hace de bestia”.