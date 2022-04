Noticia bomba

TODO es relativo, menos la muerte. No se puede morir de verdad relativamente. Salvo, quizás, de amor. Ni de amor siquiera. Por ejemplo, las bombas. ¿Qué pasa con las bombas? Vuelven a copar los titulares, pero lo peor es cuando se incrustan en los edificios o caen en la cola del pan.

Si analizamos la semántica de los últimos cincuenta días veremos que todo se ha llenado de metralla. La sintaxis, también, va dejando sintagmas de metralla. Te parece raro en la pulcra Europa, la verdad, donde pulimentamos mucho los sintagmas nominales y los verbales, donde se saca brillo a los adjetivos, salvo en Twitter.

Llevamos cincuenta días desde que comenzó la invasión de Ucrania, en números redondos, y no sólo las calles se han llenado de cascotes, sino nuestra visión del mundo, el paisaje moral, el intelectual, el cultural. La guerra derriba edificios, pero eso sólo es lo visible. Los cascotes invisibles son interminables y están humeando por ahí. Y el lenguaje: también lo han poblado de palabras que habitualmente usamos como metáforas. Bomba, ataque, revancha, golpe, arrasar, incluso matar.

El cambio fundamental se produce cuando esas metáforas dejan de serlo. Cuando matar significa exactamente lo que significa. No “matar de risa”, ni “matar el tiempo”, no. Eso es para tiempos de paz, de felicidad. Cuando matar es matar, ya sea “a sangre fría”, o “matar de hambre y sed”, por ejemplo. Empiezas a ver que el lenguaje se hace de acero, notas ese paladar metálico. Notas que el calor de las palabras se ha perdido. Y el color. Seguramente algunas palabras terribles habían dejado de tener su significado terrible. No del todo, porque la muerte siempre está ahí, pero te sentías bien, ahora te das cuenta, cuando llegabas del trabajo y decías, mientras te hundías en el sofá: “estoy muerto, amor”. Qué cosas, ¿verdad? O “me muero de ganas de abrazarte”. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Qué estupendo, morirse de esas ganas. El verbo “morir”, ahí lo tienes, por su lado amable, elegante, atractivo, dulce, que lo tiene.

Y las bombas. Mira los titulares, preñados de bombas. De pronto ya no hablamos de Montesquieu, si alguna vez lo hemos hecho, que no tengo aquí los datos ni me pude levantar a mirarlos, como diría Umbral, porque la ilustración está mal vista y la ignorancia tiene seguidores, incluso celebradores. Pero la palabra “nuclear” ha empezado a salir en las frases, ya casi nos hemos acostumbrado, estamos cogiendo la postura.

Porque “termobárica” es una palabra rara, nadie anda por ahí diciendo “termobárica” a todas horas, es una palabra que ya se la ve venir. Es una palabra sin remedio, sin metáforas. Lo malo es cuando el lenguaje normal se mancha, se pudre. Cuando bomba es bomba, o bomba nuclear, o bomba nuclear “táctica”, donde “táctica” parece una forma de quitarle hierro, o kilotones, a la semántica.

Nos gustaba decir “noticia bomba”, y no digamos “nos lo pasamos bomba”, qué tiempos, pero ahora resulta que el lenguaje está minado, los sintagmas llevan las minas del horror, y no puedes ir por ahí diciendo bomba, como no se puede decir en los aeropuertos, porque el mundo se ha manchado y está herido, y bomba significa bomba y nuclear significa bomba. Bomba nuclear. Y descubres que el lenguaje puede ser triste cuando el mundo es triste.