NO verán tocaba facer algo especial, pois miña irmá pequena –Montse– estreaba unha nova década. En Peinador tiven que pasar tres veces pola porta de embarque. Como a primeira deixei o ordenador na mochila, obrigáronme a volver a pasar outra vez, poñéndoo fora desta. A última deume vergonza, pois tiven que volver a ir onde están as bandexas polas que pasas o equipaxe pola cinta transportadora porque non atopaba a tarxeta de embarque. Por sorte, estaba alá, co billete de volta a Galicia. Uff...

Ao chegar a El Prat recibiume un amigo taxista con sorpresa incluída, pois aos dous minutos apareceron as miñas irmás (Nuri e Montse) para ir todos xuntos a Matadepera, onde temos unha casa. Un terzo dos xogadores dos equipos olímpicos de hóckey herba españois son dala, pois os nenos nacen cun stick na man.

O fin de semana todos quietos para-

dos, ata que meu irmán Albert nos

dixo que conseguiu alugar unha casa

tres días na Cerdanya. Como bo negociador, alugou a casa o día anterior, conseguindo un bo prezo.

Cando ensináronos á casa ninguén fixo ningún comentario tipo Qué pasada!, pero flipábamos. A casa era espectacular e Montse estaba emocionada. Despois de situarnos, fomos ao súper. Aínda que na procura de produtos básicos colaboramos todos, no momento de descargar o carro da compra vimos que había outros non previstos: nectarinas, Cacaolat, After Eight... Foi unha compra democrática, na que cada un foi engadindo o que consideraba de maior interese.

En Andorra fomos ao famoso tobotronc de 5,4 quilómetros. Na subida, sobre todo, gozas da paisaxe; pois o car sobre raís no que vas sube 25 minutos monte enriba, sen poder cambiar a velocidade. A baixada é como ir nun Fórmula 1 porque podes minorar a velocidade cando queres cunha panca. Se te atreves, podes alcanzar os 40 qm/h sen descarrilar.

O xoves incorporouse outro irmán (Josep) para facer sendeirismo na Molina e subir a 2.500 metros de altura co telecabina. Fomos abrigados porque en verán a percepción térmica pode ser de cinco graos baixo cero.

Ao volver a casa, Gerard e Emma –os fillos de seis e tres anos dos nosos veciños–, dixeron ás miñas irmás que non podían marchar tanto tempo seguido. Comunícanse por dúas vías: por un burato que hai nas plantas e árbores que separan as dúas casas e por un chifre. Un día que Gerard veu a cenar a casa e seu pai acercouse para ver se todo ía ben, pasados vinte minutos, díxolle: “Papá, por que non te vas? Estás a nos quitar tempo para xogar!”.

O estreo da nova década de Montse foi xenial. Aínda que só durou catro días, foi tan intenso que foi mellor que unha viaxe por todas as estrelas e galaxias do universo.