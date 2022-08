¿De verdad le compensa al tenista serbio su jugada de no vacunarse? Aunque la pandemia ya no ocupa todos los titulares, sus efectos se siguen dejando notar. En este caso en el mundo del deporte, donde Novak Djokovic confirmó que no jugará el próximo Abierto de Estados Unidos de tenis, al no poder acceder al país por incumplir con el requisito de vacunación contra el coronavirus. Mala noticia para el serbio, que además de no enfrentarse a Rafa Nadal en el torneo se las tendrá que ver con el humor y el ingenio de las redes sociales, donde se le conoce como ‘NoVac YoCovid’.

¿Conseguirá el Deportivo este año su ansiado ascenso al fútbol profesional? Tras el albacetazo de la temporada pasada, que dejó a los coruñeses con las ganas, los blanquiazules no están dispuestos a ser los únicos de la categoría con seis títulos en sus vitrinas y buscarán subir a cualquier precio. De hecho, son de los que más pagan a sus jugadores en la Primera RFEF. El objetivo es quedar de primeros y, de momento, son el único equipo que sabe que empezará ganando el partido inaugural. Su rival, el DUX, no se presenta. ¿Seguirá la racha cuando haya once jugadores enfrente?

¿Cuándo se solucionará el conflicto abierto entre el Celta y Denis Suárez? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.