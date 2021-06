Nuevas actividades del “Festival Int. de guitarra da Ribeira Sacra”

Prosigue el “Festival Int. de guitarra Ribeira Sacra”, que nos dejó sus primeras propuestas con los conciertos de David Russell, Andrea Robert y el dúo Jean Rondeau-Thomas Dunford, seguidos entre Monforte de Lemos y Chantada, en los proyectos del “Xacobeo 2021”, y que cede la fecha del día 29 en la Igrexa de San Vicente de Pino, de Monforte de Lemos- 20´ 30 h-., a la joven guitarrista Andrea González Caballero, considerada por la publicación “Opera World”, como uno de los talentos de mayor valía por el carácter y sensibilidad que muestra en el tratamiento de sus repertorio Recibió el “Premio del XIII Concurso Internacional de Guitarra Alhambra”, confirmándose como la más joven en conseguirlo, a lo largo de todas sus convocatorias. Se añaden posteriormente un Primer Premio del “XL Concurso Internacional Fernando Sors” (Roma), y el Honorífico “David Russell”, destinado a jóvenes talentos. En 2017, realizará su debut en Asia, con una gira de conciertos, la llave que supondrá invitaciones para otras desde países europeos a Latinoamerica. Estudió en el Conservatorio Superior Robert Schumann de Düsseldorf, y fue becada por la Fundación Alexander von Humbolt, recibiendo una beca “Erasmus”, en 2013. Participó en la serie de conciertos de Jóvenes Talentos de la “Fundación Juan March”, en marzo de 2017, interpretando obras de J.Malats, J.Arcas, Joaquin Clerch- su profesor en Düsseldorf-, Sergio Assad, J.Rodrigo, A.J.Manjón, D.Milhaud, Barrios y un par de piezas de M. de Falla: La “Danza del molinero” y la “Danza española”, de “La vida breve”

Tocó en Alemania como solista con la Sinfonietta Ratingen O.”, en el “Teatro Robert Schumann Saal”, de Düsseldorf y con la”Orquesta Neue Philharmonie Westfalen”. Destacan sus apariciones en nuestro país en lugares como el Auditorio Nacional, el Palau de la Música de Barcelona o la prestigiosa “Fundación Juan March”. Se presentó en el Reino Unido en el King´s Cross, de Londres y en el Sage Gateshead”, de Newcastle. Obtuvo becas de la Alexander von Humboldt Foundation”, la “DAAD”, alemana y la española “AIE”, además de la Diputación Foral de Navarra. Grabó para la productora “Naxos”, en nuevos trabajos, destacando uno dedicado de J.Clerch, entre obras de Albéniz, B.Britten o F.Tárrega, Estudia un “Graduate Performance Diploma”, en el “John Hopkins Insitute Peabody” (USA), con el maestro Manuel Barrueco.

“Soloduo”, estará el día 30 en el Auditorio Multiusos de Monforte de Lemos-20´30 h.-, grupo integrado por Matteo Mela y Lorenzo Micheli, que han presentado credenciales artísticas desde el Carnegie Hall neoyorquino, al Sejong Chamber Hall, de Seúl, la Sala de Las Columnas de Kiev o la Konzerthaus de Viena. Cultivan un amplio repertorio que abarca desde el barroco al clasicismo, el romanticismo y las tendencias actuales. Con el laudista Massimi Lonardi, indagaron en la tradición italiana de los siglos XVII y XVIII, en especial para guitarra barroca y tiorba. Grabaron obras de François de Fossa, de su “Op.19”; arias y cantatas de Alessandro Scarlatti (“Clori, ninfa e amante”) y una antología del XX para dos guitarras “Solaria”, en 2007. Dúos concertantes de Antoine de Lhoyer y piezas cameríticas de Mauro Giuliani entre selecciones del XIX reflejadas en su cd “Noesis” y las sonatas de Ferdinand Rebay, en 2010. Dos años después, vendrán los 24v preludios y fugas” de Mario Castelnuovo-Tedesco. N 2014, presentaran “Metamorphoses” y otros trabajos para “Naxos” y “Brilliant”, “Stradivarius” o “Contrastes”. Matteo reside en Ginebra, donde ejerce en el Conservatoire Populaire y Lorenzo vive en Milán, y es profesor de ls Escuela Universitaria de Lugano.

Zoran Dukic, estará en el Auditorio Multiusos de Monforte de Lemos, el día 1, a las 20´30 h.-, guitarrista croata que reparte sus actividades en conciertos a solo o con orquesta. Actuó en salas desde el Concertgebouw de Amsterdam, el Palau de la Música de Barcelona, el Carnegie Hall o la sala Tchaikovski, de Moscú. Se graduó en la Music Ac. de Zagreb (Croacia), con Darko Petrinjak, antes de completar estudios con Hubert Käppel, en la Hochschule für Musik Köln. Ganó entre 1990 y 1997, los Concursos Int. de Guitarra “Andrés Segovia”, en Granada y en Palma de Mallorca. Domina distintos estilos y períodos en sus genuinos lenguajes musicales, en especial de obras de Fernando Sor, M.Ponce, M. de Falla o Tárrega. Obtuvo el Premio del Concurso de Guitarra Guerrero, auspiciado por la Familia Real. En consideraciones de relevancia, destacan sus dedicaciones a compositores actuales como T.Takemitsu, H.W.Henze, Steve Riley, Elliot Carter o Sofía Gubaidulina, que compagina con el barroco bachiano de las suites para laúd, siendo uno de los pilares de su repertorio, en el que también aparece la larga tradición ibérica e hispana o latinoamericana, desde Heitor Villa-Lobos a Leo Brouwer. Es miembro fundador del “European Guitar Quartet”, del “Volos Guitar Trio” y colabora con Aniello Desiderio. La docencia también merece su atención desde la Hochschule für Musik Aachen, al Royal Wells College (Cardiff) y la Escuela Superior de Música de Barcelona.

Marcos Díaz, estará el día 2 en la Bodega Rectoral de Amandi (Sober) a las 20´30 h-, músico valorado por el rigor estilístico y el magisterio de la técnica que maneja, aupándole como uno de los grandes de su generación. Estudio en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con el maestro añorado José Luís Rodrigo- último titular dela Cátedra del instrumento en el Cursos U. I. de Música en Compostela, y por el que tendremos una especial consideración-, siendo al tiempo asiduo de clases magistrales de David Russell, Manuel Barrueco, Sergio & Odair Assad. Ganó el Primer Premio de Guitarra Cidade de Ourense, y actualmente reparte su carrera por certámenes de prestigio, desde el “X Festival Internazionale della Chitarra Città di Mottola” (Italia); el “VII Festival Chitarristico Int, Friuli Venezia Giulia”, el “X Festival Gitarre und Natur” (Alemania); el “IX Festival Chitarristico Int. Luigi Legnani”; el “XII John Marlow Guitar Series (USA); el “Gliwice” de Polonia, el “Via Stellae “ de Santiago, y otros de nuestro país. Sus cd´s están publicados por “Opera Tres”, con atención a obras de Sor, Dowland, A. Barrios o J.Rodrigo, y en especial, las suites de J.S.Bach o arreglos de sonatas de D.Scarlatti.

Cierran periplo dos conciertos: el insigne laudista Paul O´Dette, el 3 de julio, en la Igrexa de San Vicente do Pino- 20´30 h.-, maestro de una estirpe de notables intérpretes, especializados en músicas del Renacimiento a los Barrocos, sabiendo inculcar el perfecto conocimiento de estilos historicistas en su absoluta magnitud, estimulando igualmente la dimensión personal del intérprete. Los certámenes de mayor arraigo, le tuvieron como necesaria referencia y de ello tenemos constancia curso a curso, desde Bremen, a Bath, Dresde, Utrech, Amberes, Berlín, Amsterdam, Praga o San Petersburgo. Colabora en ensembles de primera línea, y el parte activa del “Tragicomedia”. Incontables son las grabaciones que no fue dejando a lo largo de su dilatada trayectoria, ganadoras algunas de los prestigiosos “Grammy”. Trabajos como “The Complete lute Music of John Dowland”, fue merecedor del “Diapason D´Or” y el “Choc de la Musique”, Cultiva igualmente la dirección de óperas barrocas, con ejemplos como “Ariadna”, nominada para un “Grammy”, en 2005 o “Thésée”, dos años después, a las que se añadirá en 2008. “Psyché”. Investigó a fondo el legado italiano e inglés del XVII, en especial en la temática del laúd, y es coeditor de la entrada dedicada a Dowland en el “Grove Dictionary of Music”. Dirige el “Early Music at the Eastman School” y es director artístico del “Boston Early Music Festival”.

En el Auditorio Multiusos de Monforte, el “ Synestha Guitar Dúo”- 18´00 h.-, Pablo Menéndez, con estudios junto a Marco Socías, en Musikene, antes de seguir con Carlo Marchione, en el Conservatorio de Maastrich, y con maestros como Zoran Dukic, Paolo Pegoraro, Lorenzo de Micheli, J.Perroy, Antonio Duro o Francisco Bernier. En dirección de orquesta, asistirá a las docencias de Miguel Romea y Andrés Salado, en la “Academia Op. 23”. Fue galardonado en concursos de prestigio: Villa de Zarautz, Juan C.Arriaga, Twents Gitaar Festival o Gelvesborg Guitar Compt. (Alemania). Colaboró con la “JONDE” entre las temporadas 2014/5 y realizó su debut en el Musikverein de Viena, que tendría continuidad en el Carnegie Hall. Es profesor en el Conservatorio Superior “Rafael Orozco”, de Córdoba. Su compañero Álvaro Toscano, fue premiado en el Concurso de Juventudes Musicales y en el Int. Ciudad de Guimarâes, a los que se añade el de guitarra clásica de “Villa de Petrer” (M.J. Tomás) y el segundo del “X Int. Ciudad de Sevilla. Su amplio repertorio, abarca desde el Renacimiento a la música actual, con estrenos de obras de David del Puerto, Blanco Tejero o Lorenzo Palomo. La música de cámara es otra de sus especialidades y colaboró igualmente con orquestas sinfónicas. Está integrado en los proyectos “EuroString”, con giras por toda Europa y del “Enruta Clásicos”.