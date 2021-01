LOS médicos de Barcelona han pedido que se decrete un confinamiento domiciliario para frenar la tercera ola de la COVID y, además, que se haga cuanto antes. Una petición que ha sido secundada por sus colegas de Madrid y que sin duda está cargada de razones.

Desde esta columna vengo sosteniendo desde hace tiempo la necesidad de que el Gobierno decrete unas restricciones generales de la libertad de desplazamiento en el marco legal que ampara la vigente declaración del estado de alarma que solo requiere esta ampliación y su comunicación al Congreso de los Diputados.

La entrada del mes de enero está aportando datos alarmantes sobre fallecimientos, nuevas hospitalizaciones y aumento de los contagios. Sólo cabe, por tanto, adoptar esta medida para aplacar este crecimiento de la enfermedad. Las comunidades autónomas no pueden hacer más de lo que ya están haciendo, y la responsabilidad corresponde al Gobierno, que no puede seguir mirando hacia otro lado. El proceso de vacunación va a ser lento y no se puede convertir la vacuna en una especie de panacea que lo vaya a resolver todo.

El problema es actual y hay que reaccionar con los instrumentos legales de los que dispone el ejecutivo de Pedro Sánchez. Se han adoptado por las autoridades sanitarias confinamientos perimetrales, cuarentenas, toques de queda, limitaciones de reuniones, restricciones de horarios y aforos en establecimientos públicos, etc.

No han servido todas estas medidas puntuales para evitar la expansión de la pandemia. Hay que acudir al confinamiento domiciliario, que se ha revelado como la única alternativa eficaz para imposibilitar los desplazamientos de la población.

Un nuevo confinamiento domiciliario en España es inevitable, que quizá será más corto y a diferencia con el confinamiento de marzo no habrá un mando único, de manera que las comunidades autónomas serían las autoridades delegadas del Gobierno.

A partir de ahora solo cabe esperar a la decisión del Gobierno.