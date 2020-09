Nuevos consensos

¿QUÉ se está poniendo encima de la mesa en los países de la UE? Más allá de la pequeña historia de la política cutre, materia en la que España jugaría con ventaja, se intenta volver a una senda de crecimiento con economías más competitivas, respetuosas y proactivas en lo ecológico, solidarias en la cohesión social, sostenibles en el medio y largo plazo.

Una de las rúbricas más polémicas en la contienda ideológica es la fiscal. Las ideas preconcebidas son malas consejeras y los exabruptos viscerales pueden ser munición para las tertulias, pero contraproducentes cuando hay que cebar una bomba más que atascada. Equidad sí, pero si los tributos no tienen en cuenta la eficiencia, entorpecerán más que ayudarán en los tiempos que vienen.

Las empresas viables deben ser salvadas, pero las luces largas han de iluminar más allá del sostenimiento a corto plazo de la tesorería, ayudándolas a restaurar su capacidad de inversión. Los gobiernos han de estar prestos a movilizar la inversión institucional, diseñando modos de soporte público y salvaguardando su compatibilidad con las exigencias respecto a las ayudas de Estado.

Un punto muy relevante es el relativo a las exportaciones, en cuyo ámbito no nos iba mal antes de la pandemia. El Estado ha de estar al quite para ayudar allí en donde la aversión al riesgo de la banca deje a la intemperie a iniciativas viables, no pocas de las cuales ya habían demostrado su capacidad antes de la crisis.

También en la medida de lo posible, y sin obsesionarse por algunos cantos de sirena que han hecho de la relocalización empresarial en territorio nacional, un pandemonio en el que la simplificación juega a favor de la confusión, será necesario ayudar a ciertas producciones estratégicas, garantizando las cadenas de aprovisionamiento. Me refiero a productos sanitarios, electrónicos y similares.

No estaría mal que después de años de retórica, al lado de algunas políticas bien orientadas, pero escasas, se pudiese ayudar adecuadamente a las empresas innovadoras, como también avanzar en la digitalización, condición imprescindible para una mayor productividad y, por ende, para ser competitivos. Y si esto antes se veía como algo en lo que se podría avanzar a paso de maniobra, ahora habrá que hacerlo a paso ligero, el mismo que llevarán los demás.

El respeto a la ecología va a pasar a ser un mandamiento, con racionalidad. Renovación energética, transición a una economía descarbonizada, impulso a lo cricular, primando el reciclaje, transición agrícola, todo ello al servicio de la cohesión social y territorial. Un programa imprescindible y urgente, si queremos no perder el tren del nuevo ciclo.