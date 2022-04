¿Volverá algún día Pablo Casado a la primera línea de la política activa? Si se cumple eso de que las oportunidades sólo pasan una vez, el exlíder popular tendrá difícil que su sueño de alcanzar La Moncloa, que casi tocaba con los dedos antes de enfrentarse con Ayuso, esté más cerca. Por fortuna, también hay quien piensa que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y en su caso, gracias a la generosidad de Feijóo, la del PP nunca le pondrá el pestillo. Sólo tendrá que llamar y empujarla. El de Palencia, aún dolido por su adiós, asegura que no volverá. Pero con solo 40 años, nunca digas nunca jamás.

¿Por qué tanta prisa en retirar la mascarilla en interiores? Entre el síndrome de la cara vacía –un sentimiento de angustia por no llevar la mascarilla– y actuar como si el covid ya no existiera hay un camino intermedio. El de la prudencia y hacer caso a los técnicos. Y éstos le dicen a Fernando Simón que espere un poco. Hasta después de las misas, las procesiones y los encuentros propios de Semana Santa para evitar una posible nueva ola. Tras más de dos años con el cubrebocas es lógico que no veamos el día de retirarlos. Pero tampoco va a pasar nada por aguantar unos días más.

¿Dejará el recinto de Amio de servir sólo para acoger vacas una vez por semana? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.