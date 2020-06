Nuria Lorenzo y Alejo Amoedo, “Matinais Clásicas” en el Gaiás

Sesiones en el Gaiás que iniciará la mezzo Nuria Lorenzo, acompañada al piano por Alejo Amoedo, con un programa que repartirá una selección de canciones, a las que seguirán tres romanzas de zarzuela- 12´00 h.- Nuria Lorenzo, con una consolidada carrera profesional, conoció la docencia de Helga Mueller Molinari, en Verona y uno de los primeros galardones sería un Segundo Premio Nacional de Juventudes Musicales, antes de ser invitada a participar en uno de los ciclos propuestos por la Fundación Barrié. Fue becada para estudiar en la Universidad de Saint Louis, en la especialidad de música española. Asistió a masters de Teresa Berganza, Thomas Hampson, Virginia Zeani y Miguel Zanetti. Cuenta con el reciente registro discográfico “Lembrándote” y profesionalmente, destacan sus interpretaciones en el ámbito del oratorio: “Stabat Mater”, de Pergolesi; “La Pasión según San Mateo”, de J.S.Bach; el “Requiem”, de Mozart; el “Gloria” de A.Vivaldi o la “Petite Messe”, de Giocchino Rossini. Cuenta con una importante experiencia por los coliseos de primera línea, desde la ”ABAO”, al “Liceu”, de Barcelona” y el “Palau de Les Arts”, de Valencia. Entre sus roles: la “Condesa de Coigny” y “Vecchia Madelon”, de “Andrea Chenier”; de U. Giordano; “Suzuki”, de “Mme Butterfly”, de G. Puccini; “Adriana Lecouvreur”, de F. Cilea o “Aisa”, de “Lucia di Lammermoor”, de G.Doniezzeti.

Alejo Amoedo es uno de nuestros repertoristas por excelencia por su plena actividad en este espacio siempre exigente, siguiendo la escuela de Miguel Zanetti. Es doctor por la Universitàt Politècnica de Valencia y en su agenda, está la promoción de compositores gallegos, desde R.Groba, a Carlos López-García Picos, P.Pereiro, C.Cambeiro, Margaritas Viso, Juan Durán o E.Vila. Cuenta con destacados registros como el triple cd dedicado a una “Antoloxía de Compositores galegos”, para “Ouviermos” y más recientemente, “Cantar á natureza” (Fervenza), con la soprano Susana de Lorenzo y el tenor Cesáreo Torres, sobre la poética de Neira Vilas,

Canción y romanzas de zarzuela comenzando con la tarjeta de visita que supone “Negra sombra”, de J.Montes, sobre la poética de Rosalía Castro, para seguir con “Miña nais, miña velliña”, del musicólogo y especialista Carlos Cambeiro, autor de un trabajo de investigación de suma importancia: “Manuel Quiroga Losada: O gran violinista galego do século XX”, editado por el “Consello da Cultura galega”. Cambeiro es titular de Fundamentos de Composición y Jefe del Departamento de Composición del Conservatorio Superior de Música de Vigo, en donde imparte las materias de Composición y Análisis de Música del siglo XX. Entre otras actividades, destaca como orquestador, arreglista, compositor y pedagogo. Obtuvo en 2009, el “DEA” por la Universidade de Santiago, en el área de historia de la música.

Antón García Abril, con cuatro canciones sobre textos gallegos: “Cando vos oio tocar”; “Todo é silencio”, “As de cantar, meniña gaiteira”, la poética de Rosalía de Castro y “Coita”, de Álvaro de las Casas. García Abril, tan presente en la cultura de nuestra tierra, nos dejó el “Homenaxe á poesía galega”, con la mezzo Teresa Berganza, y la “Orquesta de Cámara Reina Sofía”, tomando textos de R.Cabanillas, Valle Inclán, Lois Pimentel, A. Cunqueiro o Celso Emilio Ferreiro, entre armonizaciones de piezas del Medievo. Defensor de la melodía y porque la jornada lo permite, recurrimos a una opinión suya, sobre la realidad de la zarzuela como género, atendiendo a la pregunta de que actualmente no se escriban: “No es tiempo de zarzuelas, un género que posee unas connotaciones muy claras respecto al costumbrismo español del siglo XIX y principios del Siglo XX. Además, los libretos de zarzuelas muchas veces no interesan hoy porque tratan de temas diarios que tuvieron sentido solo en el pasado”. También respondería a la pregunta de si la zarzuela era la ópera cómica española: “Por supuesto, la misma ópera “Carmen”, de Bizet, en el fondo no es más que una bella gran zarzuela.”

Miquel Ortega, con “Romance de la luna, luna” (F.García Lorca), maestro que ejerció de correpetidor en el Gran Teatre del Liceu, alumno de Antoni Ros Marbà y Manuel Oltra, es un especializado en llevar a buen puerto obras que reclaman su necesaria actualización y entre ellas, hablaríamos de “La Celestina”, de Nin Culmell o “Dalí”, de Xabier Benguerel, además de estrenar su obra escénica “La casa de Bernarda Alba” (García Lorca), estrenada en Rumanía. Xabier Montsalvatge, admirado por trabajos como las “Cinco canciones negras”, tendrá la nana “Dormiti mi negre”, en esta ocasión recurriendo a la poética de Emilio Ballagas, “Premio Nacional” de 1951.

La zarzuela pues con tres romanzas: Fernández Caballero, con la romanza “Yo he nacido muy chiquitita”, de “El dúo de la africana”, zarzuela cómica en un acto con libreto de José de Echegaray, para ser estrenada el 13 de mayo de 1893, en el Teatro Apolo madrileño. La página en concreto es un estilo de canción andaluza, y el ambiente que recrea el argumento, no sitúa en medio de una compañía ambulante de ópera italiana. Como telón de fondo, una alusión a “La Africana” de Meyerbeer, que debería representarse aquella noche, con un personaje empeñado en hacer valer su autoridad con métodos que contribuyen a complicar la vida de los protagonistas del espectáculo, “Querubini”, se llama el personaje. La comicidad de las situaciones chocantes, caerán por su propio peso.

La pareja Chueca /Valverde, apunta a “El año pasado por agua”, de la que se elige “Oiga Vd caballero”, tango de la Chula que en la zarzuela se acompaña de coro, en una especie de revista musical en los confines de la zarzuela, también en un acto y cuatro cuadros, con libreto de Ricardo de la Vega e igualmente para un estreno en la Catedral del género, el Teatro Apolo, con estreno el 1 de marzo de 1889. Una sucesión de cuadros alusivos a sucesos de 1888, comenzando con un primer cuadro que representa una calle al amanecer, bajo una lluvia torrencial, mientras suena la popular tonada infantil: “Que llueva, que llueva”. Fue uno de los mayores éxitos de la llamada por horas y supuso la consagración de la mítica Leocadia Alba. Tres años se mantuvo en cartel, pasando del Teatro Apolo, en el invierno, a los teatrillos estivales, en los meses de calor. Fue repuesta con éxito en diciembre de 1895, consiguiendo 19 representaciones en ese mes.

Soutullo y Vert, otra pareja destinada a grandes éxitos, no faltará por “El último romántico”, eligiendo “La Encarna”, ese papel al que daría vida en su presentación la soprano C.Suarez. El libreto lo había servido José Tellaeche y manteniéndonos en las fidelidades al Teatro Apolo, esta vez reservaría el estreno para el 9 de marzo de 1928. Con esta zarzuela, los autores revivirían los éxitos conseguidos en el Teatro Apolo, con títulos como “La del Soto del Parral” y será Chispero quien dé noticia.”Los maestros Soutullo y Vert lograron un buen éxito sobre ese libreto de Tellaeche, muy bien trazado y en el que se presentaban tipos del Madrid de Alfonso XII perfectamente estudiados y que además ofrecían a los músicos las ocasiones propicias al lucimiento.”